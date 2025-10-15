Türkiye
usya-Suriye ilişkileri açısından önemli bir gün: Putin ve Şara bir araya geliyor
Sırbistan Dışişleri Bakanı Duric: AB üyeliği önceliğimiz
dünya
sırbistan
avrupa birliği
kaja kallas
batı balkanlar
Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen ‘Batı Balkanların Dostları’ zirvesi kapsamında Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Marta Kos ile görüştü.Duric, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “AB üyeliğinin Sırbistan'ın stratejik hedefi ve dış politika önceliği olmaya devam ettiğini vurgulayarak Sırp hükümetinin 2026 sonuna kadar gerekli tüm reformları hayata geçirme konusundaki iddialı hedefine dikkat çektim” diye yazdı.Sırp bakan, Roma'daki zirve sırasında, AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas ile de üyelik sürecini görüştüğünü belirtti.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 4 Şubat'ta yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen'e, reformları hızlandırma ve 2026 yılına kadar ülkeyi AB kriterlerine uygun hale getirme konusundaki kararlılığını teyit etmişti.
sırbistan
batı balkanlar
sırbistan, avrupa birliği, kaja kallas, batı balkanlar
Sırbistan Dışişleri Bakanı Duric: AB üyeliği önceliğimiz

11:50 15.10.2025
Sırbistan ve AB bayrakları
Sırbistan ve AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© AFP 2023 / ALEXA STANKOVIC
Abone ol
Avrupa Birliği’ne (AB) katılımının, Sırbistan’ın stratejik hedefi ve önceliği olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Duric, reformları 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını belirtti.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen ‘Batı Balkanların Dostları’ zirvesi kapsamında Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Marta Kos ile görüştü.
Duric, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “AB üyeliğinin Sırbistan'ın stratejik hedefi ve dış politika önceliği olmaya devam ettiğini vurgulayarak Sırp hükümetinin 2026 sonuna kadar gerekli tüm reformları hayata geçirme konusundaki iddialı hedefine dikkat çektim” diye yazdı.
Sırp bakan, Roma'daki zirve sırasında, AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas ile de üyelik sürecini görüştüğünü belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 4 Şubat'ta yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen'e, reformları hızlandırma ve 2026 yılına kadar ülkeyi AB kriterlerine uygun hale getirme konusundaki kararlılığını teyit etmişti.
