Sırbistan Dışişleri Bakanı Duric: AB üyeliği önceliğimiz
Avrupa Birliği’ne (AB) katılımının, Sırbistan’ın stratejik hedefi ve önceliği olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Duric, reformları 2026 yılı sonuna kadar... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen ‘Batı Balkanların Dostları’ zirvesi kapsamında Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Marta Kos ile görüştü.Duric, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “AB üyeliğinin Sırbistan'ın stratejik hedefi ve dış politika önceliği olmaya devam ettiğini vurgulayarak Sırp hükümetinin 2026 sonuna kadar gerekli tüm reformları hayata geçirme konusundaki iddialı hedefine dikkat çektim” diye yazdı.Sırp bakan, Roma'daki zirve sırasında, AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas ile de üyelik sürecini görüştüğünü belirtti.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 4 Şubat'ta yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen'e, reformları hızlandırma ve 2026 yılına kadar ülkeyi AB kriterlerine uygun hale getirme konusundaki kararlılığını teyit etmişti.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen ‘Batı Balkanların Dostları’ zirvesi kapsamında Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Marta Kos ile görüştü.
Duric, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “AB üyeliğinin Sırbistan'ın stratejik hedefi ve dış politika önceliği olmaya devam ettiğini vurgulayarak Sırp hükümetinin 2026 sonuna kadar gerekli tüm reformları hayata geçirme konusundaki iddialı hedefine dikkat çektim” diye yazdı.
Sırp bakan, Roma'daki zirve sırasında, AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas ile de üyelik sürecini görüştüğünü belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 4 Şubat'ta yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen'e, reformları hızlandırma ve 2026 yılına kadar ülkeyi AB kriterlerine uygun hale getirme konusundaki kararlılığını teyit etmişti.