Pentagon Şefi Hegseth: NATO'dan Ukrayna için daha fazla silah satın almasını bekliyoruz

ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO ülkelerinden Ukrayna için daha fazla kaynak ayırmalarını ve daha fazla silah satın almalarını beklediklerini belirtti. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Pentagon Şefi Pete Hegseth, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.Hegseth, “Bugünkü beklentilerimiz, daha fazla ülkenin daha fazla fon ayırması ve Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlamak için daha fazla satın alması yönünde” diyerek buna PURL girişimi kapsamındaki askeri yardımın da dahil olduğunu belirtti.ABD’li bakan, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını açıklamıştı.
