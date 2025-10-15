Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/pentagon-sefi-hegseth-natodan-ukrayna-icin-daha-fazla-silah-satin-almasini-bekliyoruz-1100196379.html
Pentagon Şefi Hegseth: NATO'dan Ukrayna için daha fazla silah satın almasını bekliyoruz
Pentagon Şefi Hegseth: NATO'dan Ukrayna için daha fazla silah satın almasını bekliyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO ülkelerinden Ukrayna için daha fazla kaynak ayırmalarını ve daha fazla silah satın almalarını beklediklerini belirtti. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T10:58+0300
2025-10-15T10:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
abd savunma bakanlığı
pentagon
pete hegseth
nato
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093608837_0:4:3071:1731_1920x0_80_0_0_b0399264202e7384eb4426e00c06b0e4.jpg
Pentagon Şefi Pete Hegseth, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.Hegseth, “Bugünkü beklentilerimiz, daha fazla ülkenin daha fazla fon ayırması ve Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlamak için daha fazla satın alması yönünde” diyerek buna PURL girişimi kapsamındaki askeri yardımın da dahil olduğunu belirtti.ABD’li bakan, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/gerilim-kaldigi-yerden-devam-taliban-saldirdi-pakistan-ordusu-karsilik-verdi-1100194954.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093608837_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_457cb38cc2ef75bd22477d8ec941f789.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, pete hegseth, nato, ukrayna, rusya
abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, pete hegseth, nato, ukrayna, rusya

Pentagon Şefi Hegseth: NATO'dan Ukrayna için daha fazla silah satın almasını bekliyoruz

10:58 15.10.2025
© AA / Dursun AydemirABD Savunma Bakanı Pete Hegseth
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO ülkelerinden Ukrayna için daha fazla kaynak ayırmalarını ve daha fazla silah satın almalarını beklediklerini belirtti.
Pentagon Şefi Pete Hegseth, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Hegseth, “Bugünkü beklentilerimiz, daha fazla ülkenin daha fazla fon ayırması ve Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlamak için daha fazla satın alması yönünde” diyerek buna PURL girişimi kapsamındaki askeri yardımın da dahil olduğunu belirtti.
ABD’li bakan, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını açıklamıştı.
Afganistan - Pakistan sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
DÜNYA
Gerilim kaldığı yerden devam: Taliban saldırdı, Pakistan ordusu karşılık verdi
10:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала