https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/rusyanin-harekati-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-ukraynali-olusumlardan-temizlendi-1100200201.html

Rusya’nın harekatı devam ediyor: İki yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Novopavlovka ve Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Alekseyevka yerleşim... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095194648_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_7967edaf1109f973e341a203b36b7703.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Novopavlovka köyünü Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.Ayrıca düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu'na bağlı birimler, Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Alekseyevka yerleşim birimini ele geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1415 asker ve 19 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 145 nokta vuruldu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 8 güdümlü uçak bombasını ve 142 uçak tipi İHA’sını imha etti.

