https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/kiev-rejiminin-tomahawk-umudu-rusyaya-yonelik-teror-saldirilarina-hazirlik-yaptigini-gizlemiyor-1100199578.html
Kiev rejiminin Tomahawk umudu: Rusya'ya yönelik terör saldırılarına hazırlık yaptığını gizlemiyor
Kiev rejiminin Tomahawk umudu: Rusya'ya yönelik terör saldırılarına hazırlık yaptığını gizlemiyor
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin, Rusya'ya yönelik yeni terör saldırılarına yönelik hazırlıklarını gizlemediğini söyleyen Zaharova, Zelenskiy’in onay verdiği yeni... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T12:12+0300
2025-10-15T12:12+0300
2025-10-15T12:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
tomahawk
abd
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya olası Tomahawk füze sevkiyatını değerlendirdi.Zaharova, “Kiev rejimi, çatışmayı tırmandırmak amacıyla ülkemize yönelik yeni terör saldırıları için hazırlıklarını gizlemiyor. Zelenskiy, 8 Ekim tarihli video konuşmasında bunu söyleyerek Ukrayna Güvenli Servisi’nin Rusya'ya karşı belirtilmeyen operasyon planlarını onayladığını ekledi. Bu operasyonların, görünüşe göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Amerikan uzun menzilli Tomahawk füzeleri edinme olasılığı göz önünde bulundurularak hazırlandığı anlaşılıyor” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzesi sevkiyatı konusunda kararını neredeyse verdiğini ancak Kiev rejiminin bunları nasıl kullanmayı planladığını anlamak istediğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/sirbistan-disisleri-bakani-duric-ab-uyeligi-onceligimiz-1100198438.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_57:0:1053:747_1920x0_80_0_0_297e42d7e8e60fc04c362799394e5e4d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, tomahawk, abd, donald trump
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, tomahawk, abd, donald trump
Kiev rejiminin Tomahawk umudu: Rusya'ya yönelik terör saldırılarına hazırlık yaptığını gizlemiyor
Kiev rejiminin, Rusya'ya yönelik yeni terör saldırılarına yönelik hazırlıklarını gizlemediğini söyleyen Zaharova, Zelenskiy’in onay verdiği yeni operasyonların, Tomahawk uzun menzilli füzeleri edinme olasılığı dikkate alınarak planlandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya olası Tomahawk füze sevkiyatını değerlendirdi.
Zaharova, “Kiev rejimi, çatışmayı tırmandırmak amacıyla ülkemize yönelik yeni terör saldırıları için hazırlıklarını gizlemiyor. Zelenskiy, 8 Ekim tarihli video konuşmasında bunu söyleyerek Ukrayna Güvenli Servisi’nin Rusya'ya karşı belirtilmeyen operasyon planlarını onayladığını ekledi. Bu operasyonların, görünüşe göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Amerikan uzun menzilli Tomahawk füzeleri edinme olasılığı göz önünde bulundurularak hazırlandığı anlaşılıyor” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzesi sevkiyatı konusunda kararını neredeyse verdiğini ancak Kiev rejiminin bunları nasıl kullanmayı planladığını anlamak istediğini açıklamıştı.