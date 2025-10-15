https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/kiev-rejiminin-tomahawk-umudu-rusyaya-yonelik-teror-saldirilarina-hazirlik-yaptigini-gizlemiyor-1100199578.html

Kiev rejiminin Tomahawk umudu: Rusya'ya yönelik terör saldırılarına hazırlık yaptığını gizlemiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya olası Tomahawk füze sevkiyatını değerlendirdi.Zaharova, “Kiev rejimi, çatışmayı tırmandırmak amacıyla ülkemize yönelik yeni terör saldırıları için hazırlıklarını gizlemiyor. Zelenskiy, 8 Ekim tarihli video konuşmasında bunu söyleyerek Ukrayna Güvenli Servisi’nin Rusya'ya karşı belirtilmeyen operasyon planlarını onayladığını ekledi. Bu operasyonların, görünüşe göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Amerikan uzun menzilli Tomahawk füzeleri edinme olasılığı göz önünde bulundurularak hazırlandığı anlaşılıyor” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzesi sevkiyatı konusunda kararını neredeyse verdiğini ancak Kiev rejiminin bunları nasıl kullanmayı planladığını anlamak istediğini açıklamıştı.

