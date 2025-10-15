Kiev rejiminin Tomahawk umudu: Rusya'ya yönelik terör saldırılarına hazırlık yaptığını gizlemiyor

Türkiye
usya-Suriye ilişkileri açısından önemli bir gün: Putin ve Şara bir araya geliyor
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya olası Tomahawk füze sevkiyatını değerlendirdi.Zaharova, “Kiev rejimi, çatışmayı tırmandırmak amacıyla ülkemize yönelik yeni terör saldırıları için hazırlıklarını gizlemiyor. Zelenskiy, 8 Ekim tarihli video konuşmasında bunu söyleyerek Ukrayna Güvenli Servisi’nin Rusya'ya karşı belirtilmeyen operasyon planlarını onayladığını ekledi. Bu operasyonların, görünüşe göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Amerikan uzun menzilli Tomahawk füzeleri edinme olasılığı göz önünde bulundurularak hazırlandığı anlaşılıyor” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzesi sevkiyatı konusunda kararını neredeyse verdiğini ancak Kiev rejiminin bunları nasıl kullanmayı planladığını anlamak istediğini açıklamıştı.
12:12 15.10.2025
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© Sputnik
Abone ol
Kiev rejiminin, Rusya'ya yönelik yeni terör saldırılarına yönelik hazırlıklarını gizlemediğini söyleyen Zaharova, Zelenskiy’in onay verdiği yeni operasyonların, Tomahawk uzun menzilli füzeleri edinme olasılığı dikkate alınarak planlandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya olası Tomahawk füze sevkiyatını değerlendirdi.
Zaharova, “Kiev rejimi, çatışmayı tırmandırmak amacıyla ülkemize yönelik yeni terör saldırıları için hazırlıklarını gizlemiyor. Zelenskiy, 8 Ekim tarihli video konuşmasında bunu söyleyerek Ukrayna Güvenli Servisi’nin Rusya'ya karşı belirtilmeyen operasyon planlarını onayladığını ekledi. Bu operasyonların, görünüşe göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Amerikan uzun menzilli Tomahawk füzeleri edinme olasılığı göz önünde bulundurularak hazırlandığı anlaşılıyor” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzesi sevkiyatı konusunda kararını neredeyse verdiğini ancak Kiev rejiminin bunları nasıl kullanmayı planladığını anlamak istediğini açıklamıştı.
