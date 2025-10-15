Türkiye
Rusya-Suriye ilişkileri açısından önemli bir gün: Putin ve Şara, Suriye'deki Rus üslerini ele alacak
Rusya-Suriye ilişkileri açısından önemli bir gün: Putin ve Şara, Suriye'deki Rus üslerini ele alacak
Sputnik Türkiye
Kremlin, Putin ve Eş-Şara'nın Moskova'daki görüşmelerinde Rus üsleri konusunu bir şekilde ele alacağını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye’deki geçici hükümetin Başkanı Ahmed Şara arasındaki görüşmede Suriye'deki Rus askeri üsleri konusunun bir şekilde gündeme gelmesinin beklenebileceğini söyledi.Peskov, “Elbette, Başkan’la yapılacak görüşmede bu konu bir şekilde gündeme gelecektir. Evet, bu beklenebilir” diye konuştu.Putin ile Şara arasındaki görüşmelerin çalışma kahvaltısı formatında gerçekleşeceğini söyleyen Peskov, “Putin ve eş-Şara, Kremlin'de bir araya gelecek ve ardından Rusya-Suriye görüşmeleri çalışma kahvaltısında gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.Kremlin Sözcüsü, Putin ve Şara’nın Moskova’daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenlemeyi planlamadıklarını ifade etti.Trump'ın 'hayal kırıklığı' açıklamaları hakkında: Putin, ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket ediyorPeskov, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı'nın eylemleri hakkındaki açıklamalarına ilişkin yorumunda Putin'in ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.Sözcü, Ukrayna etrafındaki durumu siyasi ve diplomatik mecraya oturtmanın Moskova'nın suçu olmadığını sözlerine ekledi.Peskov'un diğer açıklamaları: 🔻Putin, Ukrayna ihtilafının çözümünü diplomatik yollara taşımaya açık olduğunu defalarca dile getirdi.🔻Putin'in yaptığı her şey, Rusya'nın bugününü ve geleceğini güvence altına almak içindir, özel askeri harekat ta bu nedenle yürütülüyor.🔻Rus ekonomisi, belirlenen tüm planların hayata geçirilmesini sağlamak için önemli bir mukavemet payına sahiptir.🔻Putin, askerler tarafından doğum günü hediyesi olarak kendisine verilen ikonaları evinde saklıyor.🔻Trump'ın açıkladığı, BRICS ülkelerinin ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle birlikten ayrılma niyetinde olduğu iddiaları hakkında bilgimiz yok.🔻BRICS'in üçüncü ülkelere karşı hiçbir zaman bir planı olmadı.
13:04 15.10.2025 (güncellendi: 13:58 15.10.2025)
Kremlin, Putin ve Eş-Şara'nın Moskova'daki görüşmelerinde Rus üsleri konusunu bir şekilde ele alacağını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye’deki geçici hükümetin Başkanı Ahmed Şara arasındaki görüşmede Suriye'deki Rus askeri üsleri konusunun bir şekilde gündeme gelmesinin beklenebileceğini söyledi.
Peskov, “Elbette, Başkan’la yapılacak görüşmede bu konu bir şekilde gündeme gelecektir. Evet, bu beklenebilir” diye konuştu.
Putin ile Şara arasındaki görüşmelerin çalışma kahvaltısı formatında gerçekleşeceğini söyleyen Peskov, “Putin ve eş-Şara, Kremlin'de bir araya gelecek ve ardından Rusya-Suriye görüşmeleri çalışma kahvaltısında gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.
Kremlin Sözcüsü, Putin ve Şara’nın Moskova’daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenlemeyi planlamadıklarını ifade etti.
Trump'ın 'hayal kırıklığı' açıklamaları hakkında: Putin, ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor
Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı'nın eylemleri hakkındaki açıklamalarına ilişkin yorumunda Putin'in ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.
Sözcü, Ukrayna etrafındaki durumu siyasi ve diplomatik mecraya oturtmanın Moskova'nın suçu olmadığını sözlerine ekledi.

Peskov'un diğer açıklamaları:

🔻Putin, Ukrayna ihtilafının çözümünü diplomatik yollara taşımaya açık olduğunu defalarca dile getirdi.
🔻Putin'in yaptığı her şey, Rusya'nın bugününü ve geleceğini güvence altına almak içindir, özel askeri harekat ta bu nedenle yürütülüyor.
🔻Rus ekonomisi, belirlenen tüm planların hayata geçirilmesini sağlamak için önemli bir mukavemet payına sahiptir.
🔻Putin, askerler tarafından doğum günü hediyesi olarak kendisine verilen ikonaları evinde saklıyor.
🔻Trump'ın açıkladığı, BRICS ülkelerinin ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle birlikten ayrılma niyetinde olduğu iddiaları hakkında bilgimiz yok.
🔻BRICS'in üçüncü ülkelere karşı hiçbir zaman bir planı olmadı.
