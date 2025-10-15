Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/rusya-buyukelciligi-londranin-yaptirimlari-ukraynada-daha-fazla-gerginlige-yol-aciyor--1100219127.html
Rusya Büyükelçiliği: Londra'nın yaptırımları Ukrayna'da daha fazla gerginliğe yol açıyor
Rusya Büyükelçiliği: Londra'nın yaptırımları Ukrayna'da daha fazla gerginliğe yol açıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere'nin 'Rosneft' ve 'Lukoil' şirketlerine yaptırım uygulamasının, Ukrayna'daki gerginliği artırdığını bildirdi. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T21:44+0300
2025-10-15T21:44+0300
dünya
abd
ukrayna
batı
moskova
rusya silahlı kuvvetleri
rosneft
lukoil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100218967_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_441c4e354f91342f3344663ed8dc2a91.jpg
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere'nin Moskova’ya uyguladığı yaptırım baskısının yalnızca barışçıl diyaloğu zorlaştırdığını ve Ukrayna’daki gerilimi daha da tırmandırdığını bildirdi. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Büyükelçilik ayrıca, yeni yaptırımların Rusya’nın dış politikasına hiçbir etkisi olmayacağını, Moskova’nın ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunmaya ve ekonomik istikrarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.Daha önce Londra yönetimi, 'Rosneft' ve 'Lukoil' şirketlerine yaptırım uygulamış, ayrıca Rus menşeli petrolden üretilmiş petrol ürünlerinin üçüncü ülkelerden ithalatına yasak getirmişti. Rusya tarafı, Batı’nın yıllar önce başlattığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca ifade etmişti.Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının başarısızlığını kabullenmeye cesaret edemediğini belirtirken, Batı ülkelerinin kendisinde de bu yaptırımların etkisiz olduğunu savunan görüşler sıkça dile getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamalarda, Batı’nın Rusya’yı sınırlama ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu, uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye ciddi zararlar verdiğini ve Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın yaşam koşullarını kötüleştirmek olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/almanya-savunma-bakani-pistorius-ukraynaya-silah-alimi-icin-500-milyon-dolar-ayirdik-1100217749.html
ukrayna
batı
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100218967_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b914e62beab8a82340e54993010538d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, batı, moskova, rusya silahlı kuvvetleri, rosneft, lukoil
abd, ukrayna, batı, moskova, rusya silahlı kuvvetleri, rosneft, lukoil

Rusya Büyükelçiliği: Londra'nın yaptırımları Ukrayna'da daha fazla gerginliğe yol açıyor

21:44 15.10.2025
© Sputnik / Alexey Filippov / Multimedya arşivine gidinRusya’nın Londra Büyükelçiliği
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© Sputnik / Alexey Filippov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere'nin 'Rosneft' ve 'Lukoil' şirketlerine yaptırım uygulamasının, Ukrayna'daki gerginliği artırdığını bildirdi.
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere'nin Moskova’ya uyguladığı yaptırım baskısının yalnızca barışçıl diyaloğu zorlaştırdığını ve Ukrayna’daki gerilimi daha da tırmandırdığını bildirdi.
Rusya'nın Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Londra’nın bu adımları, Kiev’deki müttefiklerinin zor durumuna karşılık, Britanya siyaset çevrelerinin artan çaresizliğiyle açıklanabilir. Ukrayna ordusunun cephe hattındaki konumu kötüleşmeye devam ediyor. Personel eksikliği ve düşük moral bu durumu daha da ağırlaştırıyor. Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri inisiyatifi elinde bulunduruyor ve temas hattı boyunca ilerleme kaydediyor. Anti-Rus politikaların yazarlarının Ukrayna krizinin çözümüne ilgisiz olduğu açıkça görülüyor. Yaptırım baskısı yalnızca barışçıl diyaloğu zorlaştırmakta ve çatışmayı tırmandırmaktadır”
Büyükelçilik ayrıca, yeni yaptırımların Rusya’nın dış politikasına hiçbir etkisi olmayacağını, Moskova’nın ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunmaya ve ekonomik istikrarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.
Daha önce Londra yönetimi, 'Rosneft' ve 'Lukoil' şirketlerine yaptırım uygulamış, ayrıca Rus menşeli petrolden üretilmiş petrol ürünlerinin üçüncü ülkelerden ithalatına yasak getirmişti.
Rusya tarafı, Batı’nın yıllar önce başlattığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca ifade etmişti.
Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının başarısızlığını kabullenmeye cesaret edemediğini belirtirken, Batı ülkelerinin kendisinde de bu yaptırımların etkisiz olduğunu savunan görüşler sıkça dile getirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamalarda, Batı’nın Rusya’yı sınırlama ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu, uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye ciddi zararlar verdiğini ve Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın yaşam koşullarını kötüleştirmek olduğunu ifade etmişti.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'ya silah alımı için 500 milyon dolar ayırdık
20:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала