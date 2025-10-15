https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/rusya-buyukelciligi-londranin-yaptirimlari-ukraynada-daha-fazla-gerginlige-yol-aciyor--1100219127.html

Rusya Büyükelçiliği: Londra'nın yaptırımları Ukrayna'da daha fazla gerginliğe yol açıyor

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere'nin 'Rosneft' ve 'Lukoil' şirketlerine yaptırım uygulamasının, Ukrayna'daki gerginliği artırdığını bildirdi. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere'nin Moskova’ya uyguladığı yaptırım baskısının yalnızca barışçıl diyaloğu zorlaştırdığını ve Ukrayna’daki gerilimi daha da tırmandırdığını bildirdi. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Büyükelçilik ayrıca, yeni yaptırımların Rusya’nın dış politikasına hiçbir etkisi olmayacağını, Moskova’nın ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunmaya ve ekonomik istikrarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.Daha önce Londra yönetimi, 'Rosneft' ve 'Lukoil' şirketlerine yaptırım uygulamış, ayrıca Rus menşeli petrolden üretilmiş petrol ürünlerinin üçüncü ülkelerden ithalatına yasak getirmişti. Rusya tarafı, Batı’nın yıllar önce başlattığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca ifade etmişti.Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının başarısızlığını kabullenmeye cesaret edemediğini belirtirken, Batı ülkelerinin kendisinde de bu yaptırımların etkisiz olduğunu savunan görüşler sıkça dile getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamalarda, Batı’nın Rusya’yı sınırlama ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu, uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye ciddi zararlar verdiğini ve Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın yaşam koşullarını kötüleştirmek olduğunu ifade etmişti.

