Rusya Büyükelçiliği: Londra'nın yaptırımları Ukrayna'da daha fazla gerginliğe yol açıyor
Sputnik Türkiye
15.10.2025
2025-10-15T21:44+0300
2025-10-15T21:44+0300
2025-10-15T21:44+0300
dünya
abd
ukrayna
batı
moskova
rusya silahlı kuvvetleri
rosneft
lukoil
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere'nin Moskova’ya uyguladığı yaptırım baskısının yalnızca barışçıl diyaloğu zorlaştırdığını ve Ukrayna’daki gerilimi daha da tırmandırdığını bildirdi. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Büyükelçilik ayrıca, yeni yaptırımların Rusya’nın dış politikasına hiçbir etkisi olmayacağını, Moskova’nın ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunmaya ve ekonomik istikrarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.Daha önce Londra yönetimi, 'Rosneft' ve 'Lukoil' şirketlerine yaptırım uygulamış, ayrıca Rus menşeli petrolden üretilmiş petrol ürünlerinin üçüncü ülkelerden ithalatına yasak getirmişti. Rusya tarafı, Batı’nın yıllar önce başlattığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca ifade etmişti.Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının başarısızlığını kabullenmeye cesaret edemediğini belirtirken, Batı ülkelerinin kendisinde de bu yaptırımların etkisiz olduğunu savunan görüşler sıkça dile getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamalarda, Batı’nın Rusya’yı sınırlama ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu, uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye ciddi zararlar verdiğini ve Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın yaşam koşullarını kötüleştirmek olduğunu ifade etmişti.
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere'nin Moskova’ya uyguladığı yaptırım baskısının yalnızca barışçıl diyaloğu zorlaştırdığını ve Ukrayna’daki gerilimi daha da tırmandırdığını bildirdi.
Rusya'nın Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Londra’nın bu adımları, Kiev’deki müttefiklerinin zor durumuna karşılık, Britanya siyaset çevrelerinin artan çaresizliğiyle açıklanabilir. Ukrayna ordusunun cephe hattındaki konumu kötüleşmeye devam ediyor. Personel eksikliği ve düşük moral bu durumu daha da ağırlaştırıyor. Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri inisiyatifi elinde bulunduruyor ve temas hattı boyunca ilerleme kaydediyor. Anti-Rus politikaların yazarlarının Ukrayna krizinin çözümüne ilgisiz olduğu açıkça görülüyor. Yaptırım baskısı yalnızca barışçıl diyaloğu zorlaştırmakta ve çatışmayı tırmandırmaktadır”
Büyükelçilik ayrıca, yeni yaptırımların Rusya’nın dış politikasına hiçbir etkisi olmayacağını, Moskova’nın ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunmaya ve ekonomik istikrarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.
Daha önce Londra yönetimi, 'Rosneft' ve 'Lukoil' şirketlerine yaptırım uygulamış, ayrıca Rus menşeli petrolden üretilmiş petrol ürünlerinin üçüncü ülkelerden ithalatına yasak getirmişti.
Rusya tarafı, Batı’nın yıllar önce başlattığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca ifade etmişti.
Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının başarısızlığını kabullenmeye cesaret edemediğini belirtirken, Batı ülkelerinin kendisinde de bu yaptırımların etkisiz olduğunu savunan görüşler sıkça dile getirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamalarda, Batı’nın Rusya’yı sınırlama ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu, uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye ciddi zararlar verdiğini ve Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın yaşam koşullarını kötüleştirmek olduğunu ifade etmişti.