Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'ya silah alımı için 500 milyon dolar ayırdık

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda, Almanya’nın PURL girişimi kapsamında Ukrayna'ya Amerikan yapımı silah alımı için 500 milyon dolarlık finansman sağlayacağını söyledi.Pistorius, “Almanya, 2 milyar eurodan fazla ek destek sağlayacak. Buna 500 milyon dolarlık PURL paketi de dahil. Paket, Ukrayna'nın bir dizi acil ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor” dedi.Pistorius, paketin hava savunma sistemleri, Patriot sistemleri, radar sistemleri, yüksek hassasiyetli top mermileri, füzeler ve diğer mühimmatları içereceğini belirtti.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıgal, ABD ve NATO'nun PURL girişimi aracılığıyla Kiev'e yeni bir destek mekanizması başlattığını ve bu mekanizmanın ittifak ülkelerinin gönüllü katkılarıyla hızlı silah tedariki öngördüğünü açıklamıştı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ifade etmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını belirtmişti.

