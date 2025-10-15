https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-suriyedeki-petrol-sahalarinda-calismaya-haziriz-1100215909.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Suriye’deki petrol sahalarında çalışmaya hazırız

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus şirketlerin Suriye’deki petrol sahalarındaki çalışmalarına devam etmeye hazır olduğunu belirtti. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, basın mensuplarına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Ahmed Şara’nın Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya’nın Suriye’deki petrol sahalarındaki çalışmalarına devam etmeye hazır olduğuna dikkat çeken Novak, “Rus şirketleri Suriye petrol sahalarında uzun süredir faaliyetteydi. Geliştirilmesi gereken sahalar var, bazıları ise dondurulmuş durumda. Yeni sahalar da var. Biz de (çalışmalara) katılmaya hazırız” diye konuştu.‘Suriye’ye insani teslimatlar konusu ele alındı’Putin ve Şara arasındaki görüşmede Suriye'ye insani teslimatlar konusunun da ele alındığına dikkat çeken Novak, Suriye tarafının buğday, gıda ve ilaç tedariki ile ilgilendiğini, bu konular üzerinde çalışmalar yapılacağını ifade etti.‘Rusya’nın enerji, ulaşım ve turizm geliştirme alanlarındaki somut projelere katılımı görüşüldü’Novak, “Bugün hem enerji, hem ulaştırma, hem turizm geliştirme, hem sağlık hizmetlerini geliştirme alanlarında, kültürel ve beşeri alanlarında somut projeler ele alındı” bilgisini verdi.

