Putin, Perşembe günü Rusya Enerji Haftası’nın genel oturumuna katılacak
Putin, Perşembe günü Rusya Enerji Haftası’nın genel oturumuna katılacak
15.10.2025
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke içinden ve yurtdışından üst düzey katılımcılara ev sahipliği yapacak olan REH Uluslararası Forumu’nun yarınki genel oturumuna katılarak konuklara hitap edecek.Açıklamada, “Putin, 16 Ekim'de sekizinci Rus Enerji Haftası (REH) Uluslararası Forum’unun genel oturumuna katılacak. Forumun teması ‘Geleceğin Enerjisini Birlikte Yaratmak’ olarak belirlenen foruma katılanların arasında hükümet yetkilileri, enerji şirketi liderleri, uzman ve bilim camiasının temsilcileri yer alıyor. REH'in resmi programı 60'tan fazla iş etkinliğini içeriyor" ifadelerine yer verildi.Putin'in konuşması merakla bekleniyorHer yıl REH'e katılarak konuklara hitap eden Putin, bu hafta da etkinlikteki yerini alarak gerek enerji konusunda gerekse de uluslararası ilişkiler ve ekonomi alanlarında önemli açıklamalarda bulunacak.Putin, REH'e katılan yabancı devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek.
