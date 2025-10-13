Rusya Enerji Haftası 15 Ekim'de kapılarını açıyor: Putin de katılacak
12:49 13.10.2025 (güncellendi: 12:56 13.10.2025)
© Sputnik / Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidin2024 Russian Energy Week International Forum at the Manezh Central Exhibition Hall in Moscow, Russia
© Sputnik / Kirill Zykov/
85 ülkeden 5000 temsilcinin katılımıyla gerçekleşecek Rusya Enerji Haftası, her yıl olduğu gibi önemli anlaşmaların imzalanmasını sağlayacak.
Rusya ve çeşitli ülkelerden üst düzey katılımlara sahne olan Rusya Enerji Haftası (REH) Uluslararası Forumu 15 Ekim Çarşamba günü başlayacak.
Rusya ve ortaklarının enerji işbirliğinde yeni yelpazeler açtığı REH, bu yıl büyük bir katılımla gerçekleşecek.
Rusya Devlet Başkanlığı Müsteşarı ve REH Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, 85 ülkeden 5000 temsilcinin 15-17 Ekim tarihlerinde yapılacak bu önemli etkinliğe katılacağını teyit ettiğini bildirdi.
Foruma ilginin giderek arttığına dikkat çeken Kobyakov, geçen yıl aynı dönemde 58 ülkeden 2200'ün üzerinde temsilcinin Moskova'ya geleceğini doğruladığını vurguladı.
Putin'in konuşması merakla bekleniyor
Her yıl REH'e katılarak konuklara hitap eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta da etkinlikteki yerini alarak gerek enerji konusunda gerekse de uluslararası ilişkiler ve ekonomi alanlarında önemli açıklamalar yapacak.
Putin, REH'e katılan yabancı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda da bulunacak.
İşbirlikleri, sorunlar ve zorluklar masaya yatırılıyor
REH Uluslararası Forumu'nun amacı, Rus enerji sektörünün perspektiflerini ele almak ve enerji alanında uluslararası işbirliği potansiyelini masaya yatırmaktır.
Farklı ülkelerden katılımcılar, mevcut işbirliklerinin durumunu istişare ederken yeni işbirliği pencerelerini açmak için görüşmelerde bulunuyor.
Forum, enerji sektöründe karşılaşılan başlıca zorlukları ve sektörün kalkınması önündeki engelleri tartışmak için bir platform işlevi görüyor.
