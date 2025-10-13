Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/rusya-enerji-haftasi-15-ekimde-kapilarini-basliyor-putin-de-katilacak-1100139417.html
Rusya Enerji Haftası 15 Ekim'de kapılarını açıyor: Putin de katılacak
Rusya Enerji Haftası 15 Ekim'de kapılarını açıyor: Putin de katılacak
Sputnik Türkiye
85 ülkeden 5000 temsilcinin katılımıyla gerçekleşecek Rusya Enerji Haftası, her yıl olduğu gibi önemli anlaşmaların imzalanmasını sağlayacak. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T12:49+0300
2025-10-13T12:56+0300
dünya
anton kobyakov
rusya
moskova
rusya enerji haftası
rusya enerji haftası uluslararası forumu
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100138986_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_fba4c34c529548122a9a80ed00f1e0b5.jpg
Rusya ve çeşitli ülkelerden üst düzey katılımlara sahne olan Rusya Enerji Haftası (REH) Uluslararası Forumu 15 Ekim Çarşamba günü başlayacak.Rusya ve ortaklarının enerji işbirliğinde yeni yelpazeler açtığı REH, bu yıl büyük bir katılımla gerçekleşecek.Rusya Devlet Başkanlığı Müsteşarı ve REH Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, 85 ülkeden 5000 temsilcinin 15-17 Ekim tarihlerinde yapılacak bu önemli etkinliğe katılacağını teyit ettiğini bildirdi.Foruma ilginin giderek arttığına dikkat çeken Kobyakov, geçen yıl aynı dönemde 58 ülkeden 2200'ün üzerinde temsilcinin Moskova'ya geleceğini doğruladığını vurguladı.Putin'in konuşması merakla bekleniyorHer yıl REH'e katılarak konuklara hitap eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta da etkinlikteki yerini alarak gerek enerji konusunda gerekse de uluslararası ilişkiler ve ekonomi alanlarında önemli açıklamalar yapacak. Putin, REH'e katılan yabancı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda da bulunacak.İşbirlikleri, sorunlar ve zorluklar masaya yatırılıyorREH Uluslararası Forumu'nun amacı, Rus enerji sektörünün perspektiflerini ele almak ve enerji alanında uluslararası işbirliği potansiyelini masaya yatırmaktır.Farklı ülkelerden katılımcılar, mevcut işbirliklerinin durumunu istişare ederken yeni işbirliği pencerelerini açmak için görüşmelerde bulunuyor.Forum, enerji sektöründe karşılaşılan başlıca zorlukları ve sektörün kalkınması önündeki engelleri tartışmak için bir platform işlevi görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/guclu-gunes-patlamalari-yeniden-basladi-bilim-insanlari-da-saskin-beklenenden-erken-dondu-1100137100.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100138986_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_d5efa61d8ecc3ca36f401094ce5c4db2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anton kobyakov, rusya, moskova, rusya enerji haftası, rusya enerji haftası uluslararası forumu, vladimir putin
anton kobyakov, rusya, moskova, rusya enerji haftası, rusya enerji haftası uluslararası forumu, vladimir putin

Rusya Enerji Haftası 15 Ekim'de kapılarını açıyor: Putin de katılacak

12:49 13.10.2025 (güncellendi: 12:56 13.10.2025)
© Sputnik / Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidin2024 Russian Energy Week International Forum at the Manezh Central Exhibition Hall in Moscow, Russia
2024 Russian Energy Week International Forum at the Manezh Central Exhibition Hall in Moscow, Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
© Sputnik / Kirill Zykov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
85 ülkeden 5000 temsilcinin katılımıyla gerçekleşecek Rusya Enerji Haftası, her yıl olduğu gibi önemli anlaşmaların imzalanmasını sağlayacak.
Rusya ve çeşitli ülkelerden üst düzey katılımlara sahne olan Rusya Enerji Haftası (REH) Uluslararası Forumu 15 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Rusya ve ortaklarının enerji işbirliğinde yeni yelpazeler açtığı REH, bu yıl büyük bir katılımla gerçekleşecek.

Rusya Devlet Başkanlığı Müsteşarı ve REH Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, 85 ülkeden 5000 temsilcinin 15-17 Ekim tarihlerinde yapılacak bu önemli etkinliğe katılacağını teyit ettiğini bildirdi.

Foruma ilginin giderek arttığına dikkat çeken Kobyakov, geçen yıl aynı dönemde 58 ülkeden 2200'ün üzerinde temsilcinin Moskova'ya geleceğini doğruladığını vurguladı.

Putin'in konuşması merakla bekleniyor

Her yıl REH'e katılarak konuklara hitap eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta da etkinlikteki yerini alarak gerek enerji konusunda gerekse de uluslararası ilişkiler ve ekonomi alanlarında önemli açıklamalar yapacak.

Putin, REH'e katılan yabancı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda da bulunacak.

İşbirlikleri, sorunlar ve zorluklar masaya yatırılıyor

REH Uluslararası Forumu'nun amacı, Rus enerji sektörünün perspektiflerini ele almak ve enerji alanında uluslararası işbirliği potansiyelini masaya yatırmaktır.

Farklı ülkelerden katılımcılar, mevcut işbirliklerinin durumunu istişare ederken yeni işbirliği pencerelerini açmak için görüşmelerde bulunuyor.

Forum, enerji sektöründe karşılaşılan başlıca zorlukları ve sektörün kalkınması önündeki engelleri tartışmak için bir platform işlevi görüyor.
Güneş'te Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
YAŞAM
Güçlü Güneş patlamaları yeniden başladı, bilim insanları da şaşkın: 'Beklenenden erken döndü'
11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала