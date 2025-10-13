https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/rusya-enerji-haftasi-15-ekimde-kapilarini-basliyor-putin-de-katilacak-1100139417.html

Rusya Enerji Haftası 15 Ekim'de kapılarını açıyor: Putin de katılacak

Rusya ve çeşitli ülkelerden üst düzey katılımlara sahne olan Rusya Enerji Haftası (REH) Uluslararası Forumu 15 Ekim Çarşamba günü başlayacak.Rusya ve ortaklarının enerji işbirliğinde yeni yelpazeler açtığı REH, bu yıl büyük bir katılımla gerçekleşecek.Rusya Devlet Başkanlığı Müsteşarı ve REH Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, 85 ülkeden 5000 temsilcinin 15-17 Ekim tarihlerinde yapılacak bu önemli etkinliğe katılacağını teyit ettiğini bildirdi.Foruma ilginin giderek arttığına dikkat çeken Kobyakov, geçen yıl aynı dönemde 58 ülkeden 2200'ün üzerinde temsilcinin Moskova'ya geleceğini doğruladığını vurguladı.Putin'in konuşması merakla bekleniyorHer yıl REH'e katılarak konuklara hitap eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta da etkinlikteki yerini alarak gerek enerji konusunda gerekse de uluslararası ilişkiler ve ekonomi alanlarında önemli açıklamalar yapacak. Putin, REH'e katılan yabancı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda da bulunacak.İşbirlikleri, sorunlar ve zorluklar masaya yatırılıyorREH Uluslararası Forumu'nun amacı, Rus enerji sektörünün perspektiflerini ele almak ve enerji alanında uluslararası işbirliği potansiyelini masaya yatırmaktır.Farklı ülkelerden katılımcılar, mevcut işbirliklerinin durumunu istişare ederken yeni işbirliği pencerelerini açmak için görüşmelerde bulunuyor.Forum, enerji sektöründe karşılaşılan başlıca zorlukları ve sektörün kalkınması önündeki engelleri tartışmak için bir platform işlevi görüyor.

