POS cihazıyla hesap ödedi, karakola çağrıldı: Yasa dışı bahis çetelerinin POS cihazı ile para akladıkları ortaya çıktı
09:14 15.10.2025 (güncellendi: 09:20 15.10.2025)
Yasa dışı bahis çeteleri kara para aklamak için POS cihazlarını da kullanıyor. Restoranda ödeme yapan bir mağdurdan çekilen paranın yasa dışı bahise aktarıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar ödeme yaparken uygulanan yöntem konusunda hangi noktalarda dikkatli olunması gerektiğini anlattı.
Yasa dışı bahis çeteleri, elde ettikleri kara parayı POS cihazları veya QR kodlarını kullanarak da aklıyor. Peki özellikle POS cihazından ödeme yaparken, paranın güvenilir bir hesaba yattığı naısl anlaşılır? Nelere dikkat etmek gerekir?
Para aklamada akıl almaz yöntem
Türkiye gazetesinin haberine göre uzmanlar, masum müşteriler üzerinden kara paranın aklanmasını 3 aşama ile sürdürüyor:
1.Yerleştirme: Kara paranın sisteme girişi: Bahis çeteleri için en riskli aşama, fiziki nakit olarak ele geçen yasa dışı gelirin finansal sisteme ilk kez sokulduğu andır. POS’lu işletmeler bu noktada devreye giriyor. Nakit sorununun çözümü: Çeteler, internet üzerinden topladıkları bahisleri genellikle kripto para veya dijital cüzdanlar gibi izi sürülmesi zor yöntemlerle alırlar. Ancak bu paraları fiziki dünyada kullanabilmek veya örgüt mensuplarına dağıtabilmek için “aklanmış” olması gerekir. İşte burada, mağazaların POS’undan geçirilen sahte ödemeler devreye girer. Çete, elindeki kara parayı, sanki bir müşteri o mağazadan alışveriş yapmış ve nakit ödemiş gibi gösterir. Mağazanın hesabına “temiz” para girer. Karşılığında mağaza sahibine bir komisyon ödenir.
2.Paranın kaynağının gizlenmesi: Sisteme giren para, hemen çetelerin hesabına çekilmez. Bu, çok dikkat çekici olur. Bunun yerine, para birkaç farklı işletme hesabı arasında karmaşık bir şekilde dolaştırılır. Havale-havale dolaşım: Aynı çeteyle çalışan bir başka restorana “tedarik bedeli” olarak havale yapılır. O restorandan bir nakliye firmasına “nakliye ücreti” olarak transfer edilir. Bu firmadan da bir inşaat şirketine “malzeme bedeli” olarak geçer. Her bir işlem, parayı biraz daha meşru bir görünüme kavuşturur ve izini biraz daha zorlaştırır. Bu, paranın kaynağını bulmak isteyenler için âdeta bir labirent oluşturur.
3.Temiz paranın nihai kullanımı: Artık “temizlenmiş” ve meşru bir ticari gelir görünümüne kavuşmuş olan para, son aşamada asıl sahiplerine ulaştırılır. Yatırım ve lüks tüketim: Bu aşamada para, nihai hedefine ulaşır. Çeteler, bu fonları; yüksek değerli araba, mücevher, emlak alımlarında kullanır. Yeni yasa dışı yatırımlar: Daha büyük bahis siteleri kurmak, sunucu kiralama, yazılım geliştirme veya dijital reklamcılık için harcar. Yasal işletmelere ortak olma: Gerçek bir şirkete ortak olarak veya yeni bir işletme kurarak, gelecekteki kara para aklama faaliyetleri için daha sağlam bir zemin oluşturur. Örgütün diğer faaliyetlerini finanse etmede: Farklı suç örgütlerine yapılan ödemelerde veya örgüt üyelerinin maaş ödemelerinde kullanılır.
'Yemek yedik karakola düştük'
POS cihazı ile yaptığı ödeme yasa dışı bahis çetesi tarafından kullanılan bir mağdur, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
2 hafta önce Yeşilköy’de bir restorana arkadaşlarımla gittik. Hesap ödemesi restoranın kendi POS cihazı yerine farklı bir cihazdan çekildi. 5.000 TL'lik ödemeyi arkadaşım kredi kartı ile yaptı. Sonrasında bu işlemin yasa dışı bahisle bağlantılı bir hesaba aktarıldığı ortaya çıktı ve bu sebeple karakola ifadeye çağrıldık, hakkımızda adli süreç başlatıldı. Hesaplarımıza bloke konuldu. Masum olduğumuz anlaşıldı. Ancak ciddi mağduriyet yaşadık.
Bakanlığın kara listesi
Bir işlemin, Bakanlığın “kara liste”sindeki bir POS cihazından yapılmış olması, o işlemin otomatik olarak şüpheli kategorisine alınmasına ve işlemi yapan müşteri hakkında da adli süreç başlatılmasına sebep olabiliyor.
Sanal POS ve QR ödemeye dikkat
Peki gündelik hayatta sıkça kullandığımız POS cihazı ile ya da QR ile ödemede nelere dikkat edilmeli?
İsim ve adres kontrolü: Ödeme yaparken, hizmet aldığınız işletmenin adı ve adresi ile POS cihazından çıkan fişte ya da ekranda görünen işletme adının aynı olmasına mutlaka dikkat edin. farklılık durumunda işlemi durdurun.
Arızalı POS tuzağı: bir işletme, “POS’umuz arızalı, başka bir POS getirelim” dediğinde, mümkünse nakit ödemeyi tercih edin veya işlemi yapmayın.
Fiş ve fatura şart: Özellikle 5 bin lira ve üzeri yapılan ödemelerin POS fişlerini en az 6 ay saklayın. Fişin yanı sıra, işletmeden mutlaka fatura veya belgeli fiş isteyin. bu belgeler, olası bir soruşturmada kritik önem taşıyor.
Fiziki kart kullanımı: İşletme, fiziki karta temas etmeden, kart bilgilerinizi yazarak veya bir uygulamaya girerek sanal POS işlemi yapmak isterse büyük bir risk altında olabilirsiniz. bu tür talepleri reddedin.
Bilinmeyen uygulama ve QR kodlar: Ödeme için size okutulan QR kodun veya yönlendirildiğiniz uygulamanın, hizmet aldığınız işletmeye ait olduğundan emin olun.
İstanbul'da POS cihazı operasyonu
İstanbul'da, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
POS cihazı ile hayali işlem
Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan şüphelilerin, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi.
Söz konusu paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı ve suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı anlaşıldı.