POS cihazıyla hesap ödedi, karakola çağrıldı: Yasa dışı bahis çetelerinin POS cihazı ile para akladıkları ortaya çıktı

15.10.2025

Yasa dışı bahis çeteleri, elde ettikleri kara parayı POS cihazları veya QR kodlarını kullanarak da aklıyor. Peki özellikle POS cihazından ödeme yaparken, paranın güvenilir bir hesaba yattığı naısl anlaşılır? Nelere dikkat etmek gerekir?Para aklamada akıl almaz yöntemTürkiye gazetesinin haberine göre uzmanlar, masum müşteriler üzerinden kara paranın aklanmasını 3 aşama ile sürdürüyor:'Yemek yedik karakola düştük'POS cihazı ile yaptığı ödeme yasa dışı bahis çetesi tarafından kullanılan bir mağdur, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:Bakanlığın kara listesiBir işlemin, Bakanlığın “kara liste”sindeki bir POS cihazından yapılmış olması, o işlemin otomatik olarak şüpheli kategorisine alınmasına ve işlemi yapan müşteri hakkında da adli süreç başlatılmasına sebep olabiliyor.Sanal POS ve QR ödemeye dikkatPeki gündelik hayatta sıkça kullandığımız POS cihazı ile ya da QR ile ödemede nelere dikkat edilmeli?İstanbul'da POS cihazı operasyonuİstanbul'da, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.POS cihazı ile hayali işlemYasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan şüphelilerin, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi.Söz konusu paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı ve suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı anlaşıldı.

