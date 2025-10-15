https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/gerilim-kaldigi-yerden-devam-taliban-saldirdi-pakistan-ordusu-karsilik-verdi-1100194954.html
Gerilim kaldığı yerden devam: Taliban saldırdı, Pakistan ordusu karşılık verdi
Gerilim kaldığı yerden devam: Taliban saldırdı, Pakistan ordusu karşılık verdi
Sputnik Türkiye
Pakistan ordusunun, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletindeki kontrol noktalarına düzenlenen saldırıya karşılık Afganistan’da Taliban mevzilerine... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T10:03+0300
2025-10-15T10:03+0300
2025-10-15T10:00+0300
dünya
pakistan
afganistan
taliban
çatışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103565/73/1035657380_0:28:1500:872_1920x0_80_0_0_b0f5463715536a9ef814c0044342b6f5.jpg
Afganistan ve Pakistan arasında geçen hafta yaşanan gerilim kısa bir molanın ardından yeniden tırmandı. Taliban güçlerinin Pakistan askerlerine saldırdığı, Pakistan güçlerinin de karşılık verdiği bildirildi.Pakistan medyasının, Silahlı Kuvvetleri’nden alınan bilgiye dayandırdığı haberde, “Militanların mevzilerinde yangınlar çıktı ve Taliban, geride çok sayıda ölü bırakarak geri çekildi” ifadesine yer verildi.İki ülke arasında önemli ticaret yollarından biri olan Spinbuldak-Çaman sınır geçişinde ağır çatışmaların yaşandığı bildirildi. Üç sivilin yaşamını yitirdiği belirtilirken birkaç çocuğun da yaralandığı kaydedildi. Askerler arasında da kayıplar olduğu aktarıldı.Afganistan’ın Gelmend vilayetinin Enformasyon ve Kültür İdaresi, Pakistan ordusunun sınır bölgede 7 işçiyi esir alarak “acımasızca öldürdüğünü” iddia etti.İki ülke arasındaki çatışmalar, geçen hafta, Taliban’ın İslamabad’ı hava sahasını ihlal etmekle ve topraklarına ateş açmakla suçlaması üzerine başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/rusya-buyukelcisi-kennedy-suikastiyla-ilgili-belgeleri-kongre-uyesine-teslim-etti-1100192974.html
pakistan
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103565/73/1035657380_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_966676ef3ef7ab4692881c45033aa663.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pakistan, afganistan, taliban, çatışma
pakistan, afganistan, taliban, çatışma
Gerilim kaldığı yerden devam: Taliban saldırdı, Pakistan ordusu karşılık verdi
Pakistan ordusunun, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletindeki kontrol noktalarına düzenlenen saldırıya karşılık Afganistan’da Taliban mevzilerine ateş açtığı belirtildi.
Afganistan ve Pakistan arasında geçen hafta yaşanan gerilim kısa bir molanın ardından yeniden tırmandı. Taliban güçlerinin Pakistan askerlerine saldırdığı, Pakistan güçlerinin de karşılık verdiği bildirildi.
Pakistan medyasının, Silahlı Kuvvetleri’nden alınan bilgiye dayandırdığı haberde, “Militanların mevzilerinde yangınlar çıktı ve Taliban, geride çok sayıda ölü bırakarak geri çekildi” ifadesine yer verildi.
İki ülke arasında önemli ticaret yollarından biri olan Spinbuldak-Çaman sınır geçişinde ağır çatışmaların yaşandığı bildirildi. Üç sivilin yaşamını yitirdiği belirtilirken birkaç çocuğun da yaralandığı kaydedildi. Askerler arasında da kayıplar olduğu aktarıldı.
Afganistan’ın Gelmend vilayetinin Enformasyon ve Kültür İdaresi, Pakistan ordusunun sınır bölgede 7 işçiyi esir alarak “acımasızca öldürdüğünü” iddia etti.
İki ülke arasındaki çatışmalar, geçen hafta, Taliban’ın İslamabad’ı hava sahasını ihlal etmekle ve topraklarına ateş açmakla suçlaması üzerine başlamıştı.