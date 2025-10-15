https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/gerilim-kaldigi-yerden-devam-taliban-saldirdi-pakistan-ordusu-karsilik-verdi-1100194954.html

Gerilim kaldığı yerden devam: Taliban saldırdı, Pakistan ordusu karşılık verdi

Pakistan ordusunun, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletindeki kontrol noktalarına düzenlenen saldırıya karşılık Afganistan’da Taliban mevzilerine... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Afganistan ve Pakistan arasında geçen hafta yaşanan gerilim kısa bir molanın ardından yeniden tırmandı. Taliban güçlerinin Pakistan askerlerine saldırdığı, Pakistan güçlerinin de karşılık verdiği bildirildi.Pakistan medyasının, Silahlı Kuvvetleri’nden alınan bilgiye dayandırdığı haberde, “Militanların mevzilerinde yangınlar çıktı ve Taliban, geride çok sayıda ölü bırakarak geri çekildi” ifadesine yer verildi.İki ülke arasında önemli ticaret yollarından biri olan Spinbuldak-Çaman sınır geçişinde ağır çatışmaların yaşandığı bildirildi. Üç sivilin yaşamını yitirdiği belirtilirken birkaç çocuğun da yaralandığı kaydedildi. Askerler arasında da kayıplar olduğu aktarıldı.Afganistan’ın Gelmend vilayetinin Enformasyon ve Kültür İdaresi, Pakistan ordusunun sınır bölgede 7 işçiyi esir alarak “acımasızca öldürdüğünü” iddia etti.İki ülke arasındaki çatışmalar, geçen hafta, Taliban’ın İslamabad’ı hava sahasını ihlal etmekle ve topraklarına ateş açmakla suçlaması üzerine başlamıştı.

