'NATO, Rus savaş uçaklarını düşürme olasılığını tartışıyor'
‘NATO, Rus savaş uçaklarını düşürme olasılığını tartışıyor’
NATO’nun Rus savaş uçaklarını düşürmeyi kolaylaştıracak kurallar üzerinde çalıştığı öne sürüldü. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Telegraph gazetesi, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde NATO'nun Rus savaş uçaklarını düşürme görevini kolaylaştıracak kuralları tartıştığını öne sürdü.Haberde, "NATO, Rus savaş uçaklarını düşürme görevini kolaylaştırabilecek yeni kuralları tartışıyor. NATO ülkeleri savunma bakanları, müttefik hava sahası üzerinde yer hedeflerine saldırı füzesi taşıyan Rus uçaklarının potansiyel hedefler olmasını istiyor" denildi.Gazetenin kaynaklara göre, uçağın 'taşıdığı silahlar ve uçuş rotası' olası tehdidi belirleyen kilit faktörler olacak.NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Aleksus Grinkevich, 'birleşik hava ve füze savunma sistemi' kurulması çağrısında bulunduğunu belirten gazetenin kaynaklarına göre bu, karşı güç kullanımını engelleyebilecek sözde 'ulusal çekinceleri' ortadan kaldırmaya yardımcı olacak.Telegraph'a göre NATO savunma bakanları bu planı çarşamba günkü NATO toplantısında ele alacak.
‘NATO, Rus savaş uçaklarını düşürme olasılığını tartışıyor’

NATO’nun Rus savaş uçaklarını düşürmeyi kolaylaştıracak kurallar üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
Telegraph gazetesi, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde NATO’nun Rus savaş uçaklarını düşürme görevini kolaylaştıracak kuralları tartıştığını öne sürdü.
Haberde, "NATO, Rus savaş uçaklarını düşürme görevini kolaylaştırabilecek yeni kuralları tartışıyor. NATO ülkeleri savunma bakanları, müttefik hava sahası üzerinde yer hedeflerine saldırı füzesi taşıyan Rus uçaklarının potansiyel hedefler olmasını istiyor" denildi.
Gazetenin kaynaklara göre, uçağın 'taşıdığı silahlar ve uçuş rotası’ olası tehdidi belirleyen kilit faktörler olacak.
NATO’nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Aleksus Grinkevich, ‘birleşik hava ve füze savunma sistemi’ kurulması çağrısında bulunduğunu belirten gazetenin kaynaklarına göre bu, karşı güç kullanımını engelleyebilecek sözde ‘ulusal çekinceleri’ ortadan kaldırmaya yardımcı olacak.
Telegraph’a göre NATO savunma bakanları bu planı çarşamba günkü NATO toplantısında ele alacak.
