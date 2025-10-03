https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/minguzzi-cinayetine-iliskin-davada-katile-engelli-raporu-verildi-iddiasi-yalanlandi-1099886279.html

Minguzzi cinayetine ilişkin davada 'katile engelli raporu verildi' iddiası yalanlandı

03.10.2025

Minguzzi cinayetine ilişkin davada "katile engelli raporu verildi" iddiası yalanlandı.Minguzzi davasında engelli raporu verildiği iddiasıDMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merhum Minguzzi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili "katile engelli raporu verildi" şeklinde servis edilen iddiaların, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğu belirtildi.Adli Tıp Kurumunca düzenlenen 7 Mayıs tarihli raporda, sanığın "nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu"nun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliğinin bulunmadığı aktarıldı.Sosyal medya iddiaları doğru değilAçıklamada, şu ifadelere yer verildi:Minguzzi cinayeti davasıAnadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Dosyaların birleşmesiyle davaya dahil olan tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö. de salona getirildi.İlber Ortaylı da katıldıCHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın girdiği duruşma salonuna davada kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Özkaya da destek olmak için adliyeye geldi.Engelli raporu iddiasıDuruşmaya ara verildiği sırada, sanıklardan A.Ö. hakkında dosyaya engelli raporu sunulduğu iddiası üzerine sanık avukatı ve davayı takip eden vatandaş arasında tartışma çıktı. Söz konusu raporun sanığa öğrenciyken verilen kaynaştırma raporu olduğu kaydedildi.Minguzzi davasında ne oldu?Aranın ardından devam eden duruşmada 4 tanık daha dinlendi.Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar U.B. ve B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırılmasını talep etti.Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö'nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan cezalandırılması talep edilen mütalaada, tüm tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verilmesi istendi.21 Ekim'e ertelendiSanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, sanıkların ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verip duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.Avukat Ersan Barkın ise mütalaaya ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.Barkın, "Bizim bu duruşmadaki talebimiz mevcut sanıkların sadece iddianamedeki maddelerle yargılanmalarının yeterli olmayacağı, aynı zamanda evladımızın maruz kaldığı silahla tehdit eylemi ve kasten yaralamadan da haklarında ek savunma hakkı verilerek mahkumiyet tesis edilmesi gerektiği yönündeydi. Bu iki husus da ayrı bir şikayet konusu yapılması gerektiğine ilişkin bu değerlendirmemiz kabul edilmedi ama savcı bey bu değerlendirmeye tehdit bakımından iştirak etti." ifadelerini kullandı.Son celsede artık 4 sanığa da "iştiraken insan öldürmekten" dolayı ceza tayini olanağı sağlandığına dikkati çeken Barkın, "Artık hukuki engel kalktı. Bu mütalaa neticesinde her 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi." dedi.Barkın, şunları kaydetti:Anne Minguzzi konuştuAnne Yasemin Minguzzi, bu duruşmada kendisini tutamadığını belirterek, "Dördünü bir arada görünce ben de kendimi tutamadım doğal olarak. Bugün çok zordu." dedi. Baba Andrea Minguzzi, oğlunun binlerce insanın kalbinde yaşadığını belirterek, "Ahmet’ten sonra çok daha canlar kurtarılacak, inanıyorum. Elimizden ne gelirse yapacağız." diye konuştu.

