https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/minguzzi-cinayetine-iliskin-davada-katile-engelli-raporu-verildi-iddiasi-yalanlandi-1099886279.html
Minguzzi cinayetine ilişkin davada 'katile engelli raporu verildi' iddiası yalanlandı
Minguzzi cinayetine ilişkin davada 'katile engelli raporu verildi' iddiası yalanlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada "katile engelli raporu... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T14:53+0300
2025-10-03T14:53+0300
dezenformasyonla mücadele merkezi
mattia ahmet minguzzi
engelli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099886723_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53bbbc97426fd56f405ca1db7c24d204.jpg
Minguzzi cinayetine ilişkin davada "katile engelli raporu verildi" iddiası yalanlandı.Minguzzi davasında engelli raporu verildiği iddiasıDMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merhum Minguzzi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili "katile engelli raporu verildi" şeklinde servis edilen iddiaların, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğu belirtildi.Adli Tıp Kurumunca düzenlenen 7 Mayıs tarihli raporda, sanığın "nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu"nun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliğinin bulunmadığı aktarıldı.Sosyal medya iddiaları doğru değilAçıklamada, şu ifadelere yer verildi:Minguzzi cinayeti davasıAnadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Dosyaların birleşmesiyle davaya dahil olan tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö. de salona getirildi.İlber Ortaylı da katıldıCHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın girdiği duruşma salonuna davada kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Özkaya da destek olmak için adliyeye geldi.Engelli raporu iddiasıDuruşmaya ara verildiği sırada, sanıklardan A.Ö. hakkında dosyaya engelli raporu sunulduğu iddiası üzerine sanık avukatı ve davayı takip eden vatandaş arasında tartışma çıktı. Söz konusu raporun sanığa öğrenciyken verilen kaynaştırma raporu olduğu kaydedildi.Minguzzi davasında ne oldu?Aranın ardından devam eden duruşmada 4 tanık daha dinlendi.Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar U.B. ve B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırılmasını talep etti.Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö'nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan cezalandırılması talep edilen mütalaada, tüm tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verilmesi istendi.21 Ekim'e ertelendiSanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, sanıkların ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verip duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.Avukat Ersan Barkın ise mütalaaya ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.Barkın, "Bizim bu duruşmadaki talebimiz mevcut sanıkların sadece iddianamedeki maddelerle yargılanmalarının yeterli olmayacağı, aynı zamanda evladımızın maruz kaldığı silahla tehdit eylemi ve kasten yaralamadan da haklarında ek savunma hakkı verilerek mahkumiyet tesis edilmesi gerektiği yönündeydi. Bu iki husus da ayrı bir şikayet konusu yapılması gerektiğine ilişkin bu değerlendirmemiz kabul edilmedi ama savcı bey bu değerlendirmeye tehdit bakımından iştirak etti." ifadelerini kullandı.Son celsede artık 4 sanığa da "iştiraken insan öldürmekten" dolayı ceza tayini olanağı sağlandığına dikkati çeken Barkın, "Artık hukuki engel kalktı. Bu mütalaa neticesinde her 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi." dedi.Barkın, şunları kaydetti:Anne Minguzzi konuştuAnne Yasemin Minguzzi, bu duruşmada kendisini tutamadığını belirterek, "Dördünü bir arada görünce ben de kendimi tutamadım doğal olarak. Bugün çok zordu." dedi. Baba Andrea Minguzzi, oğlunun binlerce insanın kalbinde yaşadığını belirterek, "Ahmet’ten sonra çok daha canlar kurtarılacak, inanıyorum. Elimizden ne gelirse yapacağız." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/mattia-ahmet-minguzzi-davasi-dort-sanik-ilk-kez-ayni-celsede-hakim-karsisina-cikti-1099841273.html
SON HABERLER
Minguzzi cinayetine ilişkin davada 'katile engelli raporu verildi' iddiası yalanlandı

Mattia Ahmet Minguzzi
Mattia Ahmet Minguzzi
© Abdülhamid Hoşbaş
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada "katile engelli raporu verildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Minguzzi cinayetine ilişkin davada "katile engelli raporu verildi" iddiası yalanlandı.

Minguzzi davasında engelli raporu verildiği iddiası

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merhum Minguzzi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili "katile engelli raporu verildi" şeklinde servis edilen iddiaların, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğu belirtildi.
Adli Tıp Kurumunca düzenlenen 7 Mayıs tarihli raporda, sanığın "nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu"nun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliğinin bulunmadığı aktarıldı.

Sosyal medya iddiaları doğru değil

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir 'kaynaştırma raporu' olup 'engellilik raporu' niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum yoktur. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma fiili, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında suçtur. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."
Minguzzi cinayeti davası

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Dosyaların birleşmesiyle davaya dahil olan tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö. de salona getirildi.

İlber Ortaylı da katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın girdiği duruşma salonuna davada kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Özkaya da destek olmak için adliyeye geldi.

Engelli raporu iddiası

Duruşmaya ara verildiği sırada, sanıklardan A.Ö. hakkında dosyaya engelli raporu sunulduğu iddiası üzerine sanık avukatı ve davayı takip eden vatandaş arasında tartışma çıktı. Söz konusu raporun sanığa öğrenciyken verilen kaynaştırma raporu olduğu kaydedildi.

Minguzzi davasında ne oldu?

Aranın ardından devam eden duruşmada 4 tanık daha dinlendi.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar U.B. ve B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırılmasını talep etti.
Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö'nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan cezalandırılması talep edilen mütalaada, tüm tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verilmesi istendi.

21 Ekim'e ertelendi

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, sanıkların ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verip duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.
Avukat Ersan Barkın ise mütalaaya ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Barkın, "Bizim bu duruşmadaki talebimiz mevcut sanıkların sadece iddianamedeki maddelerle yargılanmalarının yeterli olmayacağı, aynı zamanda evladımızın maruz kaldığı silahla tehdit eylemi ve kasten yaralamadan da haklarında ek savunma hakkı verilerek mahkumiyet tesis edilmesi gerektiği yönündeydi. Bu iki husus da ayrı bir şikayet konusu yapılması gerektiğine ilişkin bu değerlendirmemiz kabul edilmedi ama savcı bey bu değerlendirmeye tehdit bakımından iştirak etti." ifadelerini kullandı.
Son celsede artık 4 sanığa da "iştiraken insan öldürmekten" dolayı ceza tayini olanağı sağlandığına dikkati çeken Barkın, "Artık hukuki engel kalktı. Bu mütalaa neticesinde her 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi." dedi.
Barkın, şunları kaydetti:
"Dosyaya daha önce sunulmuş olan rapor Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde çocuğun kaynaştırma öğrencisi olduğuna ilişkin bir rapor. Akli melekelerinin yokluğuna, suçun idrakine ilişkin herhangi bir rapor sunulmadı, sunulamaz. Soruşturma aşamasında bu sanığın gerçekleştirdiği eylemin idrakinde ve ceza ehliyetine sahip olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumunun raporu zaten vardı. Şu anda da benzer bir rapor gelecektir. Farklı bir rapor beklentimiz yok."

Anne Minguzzi konuştu

Anne Yasemin Minguzzi, bu duruşmada kendisini tutamadığını belirterek, "Dördünü bir arada görünce ben de kendimi tutamadım doğal olarak. Bugün çok zordu." dedi. Baba Andrea Minguzzi, oğlunun binlerce insanın kalbinde yaşadığını belirterek, "Ahmet’ten sonra çok daha canlar kurtarılacak, inanıyorum. Elimizden ne gelirse yapacağız." diye konuştu.
