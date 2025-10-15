Türkiye
Maaş haczinde yeni sistem geliyor: Kesinti oranı gelire göre belirlenecek
Maaş haczinde yeni sistem geliyor: Kesinti oranı gelire göre belirlenecek
15.10.2025
Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas Kanunu’nda değişikliğe gidiyor. Yeni taslağa göre maaş haczi artık gelire göre kademeli uygulanacak. Düşük gelirli çalışanlardan daha az, yüksek gelirli çalışanlardan ise daha fazla kesinti yapılabilecek.
Adalet Bakanlığı, maaşlara uygulanacak haciz oranlarını belirleyen İcra ve İflas Kanunu’nda köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Hazırlanan yeni taslakla birlikte “her çalışandan maaşın dörtte biri oranında kesinti” uygulaması sona erecek.
NTV'nin haberine göre maaş haczi, kişinin gelir durumuna göre kademeli olarak belirlenecek.
Yeni sistemde asgari ücretli çalışanlardan daha az, yüksek gelirli çalışanlardan ise daha fazla kesinti yapılabilecek.

Yeni taslağa göre oranlar değişiyor

Taslak düzenlemeye göre haciz oranları yüzde 10 ila yüzde 60 arasında değişecek.
Maaştan yapılacak kesinti hiçbir durumda yüzde 60’ı aşamayacak. Avukat Begüm Ağar, mevcut sistemde maaşların dörtte birine kadar haciz uygulanabildiğini belirterek, yeni düzenlemenin gelir adaletine uygun olacağını söyledi:
“Şu anki mevcut düzende maaşın yüzde 25’ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor. Şimdiki taslak diyor ki maaş asgari ücretse en fazla yüzde 10 maaş haczi uygulanabilir. Asgari ücretin 2 katıysa yüzde 20, eğer ki asgari ücretin 3 katıysa yüzde 30’u kadar haciz uygulayabilirsin.”

Kimin maaşından ne kadar kesilecek?

Yeni düzenleme, asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğu varsayımıyla örneklendirildi:
Geliri 22 bin 104 TL olan bir çalışanın maaşının en fazla 2 bin 210 TL’sine haciz konulabilecek.
Geliri 44 bin 208 TL’ye kadar olan borçlunun maaşının en fazla 8 bin 841 TL’si kesilebilecek.
Geliri 66 bin 312 TL’ye kadar olan borçludan ise en fazla 19 bin 893 TL kesinti yapılabilecek.
Bu uygulamayla gelir düzeyi düşük olan çalışanların korunması, yüksek gelirli çalışanların ise borç ödeme sorumluluğunun artırılması hedefleniyor.

Taslakta emekli maaşına haciz yok

Taslak düzenlemeye göre SGK tarafından bağlanan emekli maaşlarına haciz konulamayacak.
Bu durum, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 21 Mart 2024 tarihli kararıyla da uyumlu olacak.
Yargıtay kararı, emekli maaşlarının yalnızca kişinin yazılı talimatı ile bloke edilebileceğini hükme bağlamıştı. Buna göre açık rıza olmadan maaşa bloke konulamayacak; ancak emeklinin kendi isteğiyle verdiği virman veya mahsup talimatları geçerli sayılacak.
Yeni Cebrî İcra Kanunu Taslağı da bu ilkeyi koruyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca, SGK tarafından bağlanan emekli maaşlarına haciz konulamayacak.
