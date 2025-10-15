Lula: Brezilya'nın İsrail'le bir sorunu yok, Netanyahu'yla sorunu var

"Mutluyum çünkü geç olsun güç olmasın, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaya nihayet bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor. Bana öyle geliyor ki kesin bir anlaşma için birçok olasılık var ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Ölen milyonlarca insanın hayatını geri getirmeyecek, ama en azından insanların bir bomba korkusu veya bir binanın yıkılması korkusu olmadan huzur içinde uyuma hakkını geri getirecek"