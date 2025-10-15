https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/lula-brezilyanin-israille-bir-sorunu-yok-netanyahuyla-sorunu-var-1100193119.html
Lula: Brezilya'nın İsrail'le bir sorunu yok, Netanyahu'yla sorunu var
Lula: Brezilya'nın İsrail'le bir sorunu yok, Netanyahu'yla sorunu var
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail ile değil Netanyahu hükümetiyle sorunları olduğunu açıkladı. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T09:52+0300
2025-10-15T09:52+0300
2025-10-15T09:52+0300
brezilya devlet başkanı
lula da silva
gazze
i̇srail
benyamin netanyahu
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084873246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2978028157dbf69ac819154f6783b2b.jpg
İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ancak bunun kalıcı olup olmayacağının henüz netlik kazanmadığını ifade etti.Lula da Silva, Gazze'deki saldırılarda 65 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinden Netanyahu hükümetinin sorumlu olduğunu hatırlatarak, "Brezilya'nın İsrail'le bir sorunu yok, Brezilya'nın Netanyahu'yla bir sorunu var. Netanyahu iktidardan ayrıldığında, her zaman çok iyi ilişkiler içinde olan Brezilya ile İsrail arasında bir sorun kalmayacak" diye konuştu.İtalya'da Dünya Gıda Forumu 2025'in açılışına katılan Brezilya Devlet Başkanı Lula, Gazze'deki ateşkesle ilgili şunları kaydetti: Lula, Roma'da ayrıca Papa 14. Leo ile görüştü. Brezilya Devlet Başkanı yaptığı açıklamada "Janja ve ben, Papa XIV. Leo Hazretleri ile Vatikan'da mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. Din, inanç, Brezilya ve dünyada karşılaştığımız muazzam zorluklar hakkında konuştuk" açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/israil-4-rehinenin-daha-cansiz-bededini-teslim-aldi-1100188496.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084873246_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_8a9959acbe9129ba5c315e8a0fb361b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
brezilya devlet başkanı, lula da silva, gazze, i̇srail, benyamin netanyahu
brezilya devlet başkanı, lula da silva, gazze, i̇srail, benyamin netanyahu
Lula: Brezilya'nın İsrail'le bir sorunu yok, Netanyahu'yla sorunu var
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail ile değil Netanyahu hükümetiyle sorunları olduğunu açıkladı.
İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ancak bunun kalıcı olup olmayacağının henüz netlik kazanmadığını ifade etti.
Lula da Silva, Gazze'deki saldırılarda 65 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinden Netanyahu hükümetinin sorumlu olduğunu hatırlatarak, "Brezilya'nın İsrail'le bir sorunu yok, Brezilya'nın Netanyahu'yla bir sorunu var. Netanyahu iktidardan ayrıldığında, her zaman çok iyi ilişkiler içinde olan Brezilya ile İsrail arasında bir sorun kalmayacak" diye konuştu.
İtalya'da Dünya Gıda Forumu 2025'in açılışına katılan Brezilya Devlet Başkanı Lula, Gazze'deki ateşkesle ilgili şunları kaydetti:
"Mutluyum çünkü geç olsun güç olmasın, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaya nihayet bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor. Bana öyle geliyor ki kesin bir anlaşma için birçok olasılık var ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Ölen milyonlarca insanın hayatını geri getirmeyecek, ama en azından insanların bir bomba korkusu veya bir binanın yıkılması korkusu olmadan huzur içinde uyuma hakkını geri getirecek"
Lula, Roma'da ayrıca Papa 14. Leo ile görüştü. Brezilya Devlet Başkanı yaptığı açıklamada "Janja ve ben, Papa XIV. Leo Hazretleri ile Vatikan'da mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. Din, inanç, Brezilya ve dünyada karşılaştığımız muazzam zorluklar hakkında konuştuk" açıklamasını yapmıştı.