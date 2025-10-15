İsrail 4 rehinenin daha cansız bedenini teslim aldığını duyurdu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/israil-4-rehinenin-daha-cansiz-bededini-teslim-aldi-1100188496.html

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'de hayatını kaybeden dört rehinenin daha cenazelerinin İsrail tarafından teslim alındığını duyurdu. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in, Kızılhaç aracılığıyla Gazze Şeridi'ndeki IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) ve ISA (İsrail Güvenlik Ajansı) gücüne teslim edilen dört rehinenin cenazelerini teslim aldığı belirtildi. Açıklamaya göre rehinelerin cenazeleri bu aşamadan sonra İsrail'e nakledilecek ve askeri bir törenle karşılanacak.Pazartesi günü 13 İsrailli rehineden oluşan ikinci grup Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim edilmişti. Netanyahu'nun ofisi daha önce Gazze Şeridi'ndeki ilk yedi rehinenin serbest bırakıldığını doğrulamıştı. Hamas'ın elinde hayatta olan başka rehine kalmamıştı. Netanyahu geçen hafta, hükümetin Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması konusunda Hamas ile ateşkes anlaşmasını onayladığını duyurmuştu. Ateşkes Cuma günü TSİ 09.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

