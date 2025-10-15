Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/israil-4-rehinenin-daha-cansiz-bededini-teslim-aldi-1100188496.html
İsrail 4 rehinenin daha cansız bedenini teslim aldığını duyurdu
İsrail 4 rehinenin daha cansız bedenini teslim aldığını duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail'in 24 İsrailli esirden bazılarının cenazelerinin bu akşam teslim edilmesinin beklendiğini açıklamasından bir kaç saat sonra 4 rehinenin cansız bedeni... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T02:15+0300
2025-10-15T02:32+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
benyamin netanyahu
ortadoğu
i̇srail
gazze
gazze şeridi
kızılhaç
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
rehine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093831766_0:432:2524:1852_1920x0_80_0_0_ac006e277dbc033ff96ffb6dfbf88f94.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'de hayatını kaybeden dört rehinenin daha cenazelerinin İsrail tarafından teslim alındığını duyurdu. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in, Kızılhaç aracılığıyla Gazze Şeridi'ndeki IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) ve ISA (İsrail Güvenlik Ajansı) gücüne teslim edilen dört rehinenin cenazelerini teslim aldığı belirtildi. Açıklamaya göre rehinelerin cenazeleri bu aşamadan sonra İsrail'e nakledilecek ve askeri bir törenle karşılanacak.Pazartesi günü 13 İsrailli rehineden oluşan ikinci grup Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim edilmişti. Netanyahu'nun ofisi daha önce Gazze Şeridi'ndeki ilk yedi rehinenin serbest bırakıldığını doğrulamıştı. Hamas'ın elinde hayatta olan başka rehine kalmamıştı. Netanyahu geçen hafta, hükümetin Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması konusunda Hamas ile ateşkes anlaşmasını onayladığını duyurmuştu. Ateşkes Cuma günü TSİ 09.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/israil-kalan-israilli-esirlerin-cesetlerinin-teslim-sureci-basladi-1100186349.html
i̇srail
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093831766_0:155:2524:2048_1920x0_80_0_0_590f9ddfdd6d947092477217efd2534e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benyamin netanyahu, ortadoğu, i̇srail, gazze, gazze şeridi, kızılhaç, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), rehine
benyamin netanyahu, ortadoğu, i̇srail, gazze, gazze şeridi, kızılhaç, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), rehine

İsrail 4 rehinenin daha cansız bedenini teslim aldığını duyurdu

02:15 15.10.2025 (güncellendi: 02:32 15.10.2025)
© AA / Ashraf AmraHamas, hayatını kaybeden 4 İsrailli rehinenin naaşını teslim etti
Hamas, hayatını kaybeden 4 İsrailli rehinenin naaşını teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© AA / Ashraf Amra
Abone ol
İsrail'in 24 İsrailli esirden bazılarının cenazelerinin bu akşam teslim edilmesinin beklendiğini açıklamasından bir kaç saat sonra 4 rehinenin cansız bedeni İsrail'e teslim edildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'de hayatını kaybeden dört rehinenin daha cenazelerinin İsrail tarafından teslim alındığını duyurdu.
Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in, Kızılhaç aracılığıyla Gazze Şeridi'ndeki IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) ve ISA (İsrail Güvenlik Ajansı) gücüne teslim edilen dört rehinenin cenazelerini teslim aldığı belirtildi.
Açıklamaya göre rehinelerin cenazeleri bu aşamadan sonra İsrail'e nakledilecek ve askeri bir törenle karşılanacak.
Pazartesi günü 13 İsrailli rehineden oluşan ikinci grup Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim edilmişti. Netanyahu'nun ofisi daha önce Gazze Şeridi'ndeki ilk yedi rehinenin serbest bırakıldığını doğrulamıştı.
Hamas'ın elinde hayatta olan başka rehine kalmamıştı.
Netanyahu geçen hafta, hükümetin Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması konusunda Hamas ile ateşkes anlaşmasını onayladığını duyurmuştu. Ateşkes Cuma günü TSİ 09.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.
Hamas, hayatını kaybeden 4 İsrailli rehinenin naaşını teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
İsrail: Kalan İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim süreci başladı
Dün, 22:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала