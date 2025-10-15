https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/los-angeles-yerel-yonetimi-gocmen-denetimlerinden-etkilenenlere-maddi-destek-icin-acil-durum-ilan-1100191250.html

Los Angeles yerel yönetimi, göçmen denetimlerinden etkilenenlere maddi destek için 'acil durum' ilan etti

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles Bölgesi yetkilileri, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) operasyonlarından olumsuz etkilenenlere maddi... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Los Angeles Bölgesi İdari Yöneticilerinden Lindsey Horvath'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ICE operasyonlarının bölgedeki göçmen topluluklar arasında korku ve maddi sıkıntılara yol açtığı belirtildi.Açıklamada, bu konuya ilişkin İdari Yönetici Kurulu'nun adım attığı kaydedilerek, göçmenlere maddi destek sağlayabilmek amacıyla oylama yapıldığı ifade edildi.Kurulun yaptığı oylama sonucu Los Angeles'ta "acil durum" ilan edildiği duyuruldu. Bu adımla yetkililer, bölge sakinlerine kira ödemeleri, yasal işlemler ve diğer hizmetler için eyalete ait kaynaklarla maddi yardım yapabilecek.Los Angeles Belediye Meclisi'nden Kasım 2024'te geçen ve kent kaynaklarının federal göçmenlik yasalarını uygulamak üzere kullanılmasını yasaklayan "sığınak şehir politikası", uzun süredir Başkan Donald Trump yönetimi ile yerel yönetim arasında anlaşmazlığa yol açıyor.Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolarABD'nin Los Angeles kentinde haziranda Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

