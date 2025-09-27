Trump, Hegseth'e Portland ve ICE tesislerini ‘Antifa’dan korumak için asker konuşlandırma talimatı verdi

Türkiye
Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Rus gazından vazgeçerse Rusya bu karara saygı duyacak
ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Portland ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesislerini ‘Antifa’ hareketinden korumak için asker konuşlandırma emri verdi.Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, savaşla harap olmuş Portland'ı ve kuşatma altındaki tüm ICE tesislerimizi Antifa ve diğer iç teröristlerin saldırılarından korumak için gerekli tüm birlikleri sağlama talimatı veriyorum. Gerekirse tam güç kullanımı yetkisi de veriyorum" ifadelerine yer verdi.Salı günü Trump, Antifa hareketini terörist örgüt olarak tanıyan bir kararname imzalamıştı. The Wall Street Journal'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, muhafazakar aktivist ve Trump destekçisi Charlie Kirk'ün öldürüldüğü iddia edilen silahta, üzerinde ‘Antifa’ sloganları kazınmış mermiler bulunmuştu.
ABD Başkanı Trump, Pentagon Şefi Pete Hegseth'e, Portland ve ICE tesislerini ‘Antifa’ hareketinin saldırılarından korumak için gerekli askeri birlikleri sağlama talimatı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Portland ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesislerini ‘Antifa’ hareketinden korumak için asker konuşlandırma emri verdi.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, savaşla harap olmuş Portland'ı ve kuşatma altındaki tüm ICE tesislerimizi Antifa ve diğer iç teröristlerin saldırılarından korumak için gerekli tüm birlikleri sağlama talimatı veriyorum. Gerekirse tam güç kullanımı yetkisi de veriyorum" ifadelerine yer verdi.
Salı günü Trump, Antifa hareketini terörist örgüt olarak tanıyan bir kararname imzalamıştı. The Wall Street Journal'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, muhafazakar aktivist ve Trump destekçisi Charlie Kirk'ün öldürüldüğü iddia edilen silahta, üzerinde ‘Antifa’ sloganları kazınmış mermiler bulunmuştu.
DÜNYA
Trump: Gazze konusunda yoğun müzakereler devam ediyor, bölgedeki tüm ülkeler sürece dahil
02:05
