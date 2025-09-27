Trump, Hegseth'e Portland ve ICE tesislerini ‘Antifa’dan korumak için asker konuşlandırma talimatı verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/trump-hegsethe-portland-ve-ice-tesislerini-antifadan-korumak-icin-asker-konuslandirma-talimati-1099719318.html
ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Portland ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesislerini ‘Antifa’ hareketinden korumak için asker konuşlandırma emri verdi.Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, savaşla harap olmuş Portland'ı ve kuşatma altındaki tüm ICE tesislerimizi Antifa ve diğer iç teröristlerin saldırılarından korumak için gerekli tüm birlikleri sağlama talimatı veriyorum. Gerekirse tam güç kullanımı yetkisi de veriyorum" ifadelerine yer verdi.Salı günü Trump, Antifa hareketini terörist örgüt olarak tanıyan bir kararname imzalamıştı. The Wall Street Journal'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, muhafazakar aktivist ve Trump destekçisi Charlie Kirk'ün öldürüldüğü iddia edilen silahta, üzerinde ‘Antifa’ sloganları kazınmış mermiler bulunmuştu.
