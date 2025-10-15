https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/izmirde-su-kesintileri-surecek-13-ilceye-donusumlu-su-verilmeyecek-1100212093.html

İzmir'de su kesintileri sürecek: 13 ilçeye dönüşümlü su verilmeyecek

İzmir'de su kesintileri sürecek: 13 ilçeye dönüşümlü su verilmeyecek

Sputnik Türkiye

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), azalan su kaynakları nedeniyle başlattığı planlı su kesintilerinin 31 Ekim'e kadar devam edeceğini duyurdu... 15.10.2025

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler yapılacak.Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes ile Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00'te başlayıp sabah 05.00'te sona erecek.İlk gruptaki ilçelerde tek günlerde, ikinci gruptaki ilçelerde ise çift günlerde kesinti yapılacak.Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

