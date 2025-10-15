https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/izmirde-su-kesintileri-surecek-13-ilceye-donusumlu-su-verilmeyecek-1100212093.html
İzmir'de su kesintileri sürecek: 13 ilçeye dönüşümlü su verilmeyecek
İzmir'de su kesintileri sürecek: 13 ilçeye dönüşümlü su verilmeyecek
Sputnik Türkiye
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), azalan su kaynakları nedeniyle başlattığı planlı su kesintilerinin 31 Ekim’e kadar devam edeceğini duyurdu... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T16:50+0300
2025-10-15T16:50+0300
2025-10-15T16:51+0300
türki̇ye
i̇zmir
kesinti
su kesintisi
çiğli
bayraklı
menemen
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
karşıyaka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_e6d6a5dba5380af7781e24d626f6f719.jpg
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler yapılacak.Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes ile Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00'te başlayıp sabah 05.00'te sona erecek.İlk gruptaki ilçelerde tek günlerde, ikinci gruptaki ilçelerde ise çift günlerde kesinti yapılacak.Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/meb-acikladi-15-bin-ogretmen-atamasinda-tercih-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1100210448.html
türki̇ye
i̇zmir
çiğli
bayraklı
menemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_3ac8b48c99d214bea2ab7a3a65587274.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, kesinti, su kesintisi, çiğli, bayraklı, menemen, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), karşıyaka
i̇zmir, kesinti, su kesintisi, çiğli, bayraklı, menemen, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), karşıyaka
İzmir'de su kesintileri sürecek: 13 ilçeye dönüşümlü su verilmeyecek
16:50 15.10.2025 (güncellendi: 16:51 15.10.2025)
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), azalan su kaynakları nedeniyle başlattığı planlı su kesintilerinin 31 Ekim’e kadar devam edeceğini duyurdu. Kesintiler, 13 merkez ilçede 2 günde bir dönüşümlü olarak uygulanacak. Su kesintileri her gece 23.00’te başlayacak ve sabah 05.00’te sona erecek.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler yapılacak.
Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes ile Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00'te başlayıp sabah 05.00'te sona erecek.
İlk gruptaki ilçelerde tek günlerde, ikinci gruptaki ilçelerde ise çift günlerde kesinti yapılacak.
Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.