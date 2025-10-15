15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu: Atamalar hangi tarihte yapılacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/meb-acikladi-15-bin-ogretmen-atamasinda-tercih-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1100210448.html

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama süreciyle ilgili yeni duyuru yayımladı. Sözlü sınav sürecini tamamlayan adaylar için hazırlanan “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu” bugün erişime açıldı.Tercihler 17-21 Kasım arasında yapılacakMEB’in açıklamasına göre, sözlü sınavda başarılı olan öğretmen adayları, tercihlerini 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapabilecek. Atamalar, 24 Kasım 2025’te yani Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirilecek.Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde göreve başlayacak.Sözlü sınav süreci tamamlandıMEB açıklamasında sözlü sınav ve başvuru sürecine ilişkin detaylara da yer verildi:“15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav süreci ise 23 Haziran - 20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.”Başarı puanı nasıl hesaplandı?Adayların başarı puanları, “Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre belirlendi:“Adayların sözlü sınav sonuçları, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si esas alınarak hesaplanan başarı puanlarına göre 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi.”İtiraz süreci de tamamlandıMEB, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin de tamamlandığını bildirdi:“Adayların sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazları, 1 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında ‘eitiraz.meb.gov.tr’ adresi üzerinden elektronik ortamda alındı. İtirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırıldı.”Adaylar tercihlerini elektronik ortamda yapacakMEB tarafından yayımlanan kılavuza göre, öğretmen adayları tercih başvurularını meb.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Kılavuzda ayrıca, tercih yapılabilecek okulların listesi, branş bazlı kontenjanlar ve başvuru şartları da yer alıyor.

