https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/istanbul-il-milli-egitim-mudurlugunden-ilce-mudurluklerine-lise-ogrencileri-icin-cuma-namazi-1100215190.html

İstanbul'da okullara 'cuma namazı' talimatı

İstanbul'da okullara 'cuma namazı' talimatı

Sputnik Türkiye

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, cuma namazı kılmak isteyen lise öğrencilerine kolaylık sağlanması için ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat yazısı... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T18:26+0300

2025-10-15T18:26+0300

2025-10-15T18:38+0300

türki̇ye

i̇l milli eğitim müdürlüğü

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

i̇stanbul i̇l milli eğitim müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099013890_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5d1bdec00749cf4daa846853bb1216fe.jpg

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, cuma namazı kılmak isteyen lise öğrencilerine kolaylık sağlanması için ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat yazısı gönderdi.Kolaylık sağlanması için talimat yayımladıAnadolu Ajansı'nın haberine göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi ve özel tüm liselerde öğrenim gören öğrencilerin cuma namazı ibadetlerini yerine getirmelerine yönelik kolaylık sağlanması için bir talimat yayımladı.İstanbul'daki tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, uygun mescit bulunmayan okullarda koordinasyonun ilçe milli eğitim müdürlüklerinin din öğretimi şubeleri aracılığıyla yürütülmesi istendi.Talimatta, uygulamanın Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini içeren 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, okul idarelerinin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği ifade edildi. Yazıda, ilgili okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanın takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması hususunda ilçe müdürlüklerinden hassasiyetle hareket etmeleri istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/meb-acikladi-15-bin-ogretmen-atamasinda-tercih-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1100210448.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇l milli eğitim müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), i̇stanbul i̇l milli eğitim müdürlüğü