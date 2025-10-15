https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/israilin-eurovisiona-katilmasiyla-ilgili-acil-oylama-ateskes-sonrasi-iptal-edildi-1100196497.html
İsrail'in Eurovision'a katılmasıyla ilgili acil oylama, ateşkes sonrası iptal edildi
Avrupa Yayın Birliği (EBU), Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımıyla ilgili acil oylamanın iptal edildiğini duyurdu. Yarışma organizatörleri, bazı ülkelerin İsrail'in katılımı halinde Eurovision'a katılmayacaklarını açıklamasının ardından, Kasım ayı başlarında "olağanüstü bir genel kurul toplantısı" planlamıştı.Üyeler arasında yüz yüze toplantı yapılacakAçıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında, EBU Yönetim Kurulu, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım için üyeleri arasında yüz yüze bir toplantı düzenlenmesi gerektiğine karar verdi" ifadesi kullanıldı.EBU Yönetim Kurulu'nun, olağanüstü bir toplantı düzenlemek yerine konuyu aralıkta yapılacak olağan genel kurulun gündemine almayı kararlaştırdığı kaydedildi.Avrupa'da birçok ülke, İsrail'in Eurovision'a katılmasını istemiyorİrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.302 kurum boykot açıklamıştıHollanda ve Belçika'dan 302 kuruluşun imzaladıkları bildiri metninde, Gazze'de yaşananlar sebebiyle tüm İsrailli kurumların ve firmaların kültürel olarak boykot edileceğini açıklamıştı. Almanya ve Avusturya'dan itiraz varAlmanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söyledi.Avusturya Başbakanı Christian Stocker, iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Sekreteri Alexander Pröll ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail'in yarışmadan men edilmesi halinde ülkesinin 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmayı reddedeceğini açıkladı.
Avrupa Yayın Birliği (EBU), Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımıyla ilgili acil oylamanın iptal edildiğini duyurdu.
Yarışma organizatörleri, bazı ülkelerin İsrail'in katılımı halinde Eurovision'a katılmayacaklarını açıklamasının ardından, Kasım ayı başlarında "olağanüstü bir genel kurul toplantısı" planlamıştı.
Üyeler arasında yüz yüze toplantı yapılacak
Açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında, EBU Yönetim Kurulu, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım için üyeleri arasında yüz yüze bir toplantı düzenlenmesi gerektiğine karar verdi" ifadesi kullanıldı.
EBU Yönetim Kurulu'nun, olağanüstü bir toplantı düzenlemek yerine konuyu aralıkta yapılacak olağan genel kurulun gündemine almayı kararlaştırdığı kaydedildi.
Avrupa'da birçok ülke, İsrail'in Eurovision'a katılmasını istemiyor
İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.
302 kurum boykot açıklamıştı
Hollanda ve Belçika'dan 302 kuruluşun imzaladıkları bildiri metninde, Gazze'de yaşananlar sebebiyle tüm İsrailli kurumların ve firmaların kültürel olarak boykot edileceğini açıklamıştı.
Almanya ve Avusturya'dan itiraz var
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Sekreteri Alexander Pröll ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail'in yarışmadan men edilmesi halinde ülkesinin 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmayı reddedeceğini açıkladı.