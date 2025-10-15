Türkiye
Rusya-Suriye ilişkileri açısından önemli bir gün: Putin ve Şara bir araya geliyor
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail'in Eurovision'a katılmasıyla ilgili acil oylama, ateşkes sonrası iptal edildi
İsrail'in Eurovision'a katılmasıyla ilgili acil oylama, ateşkes sonrası iptal edildi
Eurovision şarkı yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayın Birliği, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılmaması konusunda acil bir oylama... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Avrupa Yayın Birliği (EBU), Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımıyla ilgili acil oylamanın iptal edildiğini duyurdu. Yarışma organizatörleri, bazı ülkelerin İsrail'in katılımı halinde Eurovision'a katılmayacaklarını açıklamasının ardından, Kasım ayı başlarında "olağanüstü bir genel kurul toplantısı" planlamıştı.Üyeler arasında yüz yüze toplantı yapılacakAçıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında, EBU Yönetim Kurulu, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım için üyeleri arasında yüz yüze bir toplantı düzenlenmesi gerektiğine karar verdi" ifadesi kullanıldı.EBU Yönetim Kurulu'nun, olağanüstü bir toplantı düzenlemek yerine konuyu aralıkta yapılacak olağan genel kurulun gündemine almayı kararlaştırdığı kaydedildi.Avrupa'da birçok ülke, İsrail'in Eurovision'a katılmasını istemiyorİrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.302 kurum boykot açıklamıştıHollanda ve Belçika'dan 302 kuruluşun imzaladıkları bildiri metninde, Gazze'de yaşananlar sebebiyle tüm İsrailli kurumların ve firmaların kültürel olarak boykot edileceğini açıklamıştı. Almanya ve Avusturya'dan itiraz varAlmanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söyledi.Avusturya Başbakanı Christian Stocker, iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Sekreteri Alexander Pröll ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail'in yarışmadan men edilmesi halinde ülkesinin 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmayı reddedeceğini açıkladı.
Eurovision şarkı yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayın Birliği, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılmaması konusunda acil bir oylama planlamıştı. Ancak Gazze ateşkesi anlaşmasının ardından oylama iptal edildi.
Avrupa Yayın Birliği (EBU), Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımıyla ilgili acil oylamanın iptal edildiğini duyurdu.
Yarışma organizatörleri, bazı ülkelerin İsrail'in katılımı halinde Eurovision'a katılmayacaklarını açıklamasının ardından, Kasım ayı başlarında "olağanüstü bir genel kurul toplantısı" planlamıştı.

Üyeler arasında yüz yüze toplantı yapılacak

Açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında, EBU Yönetim Kurulu, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım için üyeleri arasında yüz yüze bir toplantı düzenlenmesi gerektiğine karar verdi" ifadesi kullanıldı.
EBU Yönetim Kurulu'nun, olağanüstü bir toplantı düzenlemek yerine konuyu aralıkta yapılacak olağan genel kurulun gündemine almayı kararlaştırdığı kaydedildi.

Avrupa'da birçok ülke, İsrail'in Eurovision'a katılmasını istemiyor

İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.

302 kurum boykot açıklamıştı

Hollanda ve Belçika'dan 302 kuruluşun imzaladıkları bildiri metninde, Gazze'de yaşananlar sebebiyle tüm İsrailli kurumların ve firmaların kültürel olarak boykot edileceğini açıklamıştı.

Almanya ve Avusturya'dan itiraz var

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Sekreteri Alexander Pröll ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail'in yarışmadan men edilmesi halinde ülkesinin 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmayı reddedeceğini açıkladı.
