Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail: Kalan İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim süreci başladı
İsrail: Kalan İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim süreci başladı
İsrail, Hamas'ın hayatını kaybeden İsrailli esirlerin naaşlarını teslim sürecini başlattığını açıkladı.
İsrail ordusu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin Gazze'nin güneyinde belirlenen noktaya ulaşarak teslim alma sürecini başlattığı bildirildi.İsrail devlet televizyonu KAN ise, Hamas’ın elinde bulunan 24 ölü İsrailli esirden bazılarının cenazelerinin bu akşam teslim edilmesinin beklendiğini duyurdu.
İsrail: Kalan İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim süreci başladı

İsrail, Hamas’ın hayatını kaybeden İsrailli esirlerin naaşlarını teslim sürecini başlattığını açıkladı.
İsrail ordusu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin Gazze'nin güneyinde belirlenen noktaya ulaşarak teslim alma sürecini başlattığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN ise, Hamas’ın elinde bulunan 24 ölü İsrailli esirden bazılarının cenazelerinin bu akşam teslim edilmesinin beklendiğini duyurdu.
