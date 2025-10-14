https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/israil-kalan-israilli-esirlerin-cesetlerinin-teslim-sureci-basladi-1100186349.html
İsrail: Kalan İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim süreci başladı
İsrail, Hamas’ın hayatını kaybeden İsrailli esirlerin naaşlarını teslim sürecini başlattığını açıkladı. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail ordusu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin Gazze'nin güneyinde belirlenen noktaya ulaşarak teslim alma sürecini başlattığı bildirildi.İsrail devlet televizyonu KAN ise, Hamas’ın elinde bulunan 24 ölü İsrailli esirden bazılarının cenazelerinin bu akşam teslim edilmesinin beklendiğini duyurdu.
İsrail ordusu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin Gazze'nin güneyinde belirlenen noktaya ulaşarak teslim alma sürecini başlattığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN ise, Hamas’ın elinde bulunan 24 ölü İsrailli esirden bazılarının cenazelerinin bu akşam teslim edilmesinin beklendiğini duyurdu.