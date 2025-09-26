https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/9-bin-yillik-kaya-cizimleri-eski-insanlarin-dinozorlari-bildigini-ortaya-cikardi-1099687923.html

9 bin yıllık kaya çizimleri, eski insanların dinozorları bildiğini ortaya çıkardı

Brezilya'nın doğusunda bulunan 9 bin yıllık kaya çizimleri, erken dönem insanlarının dinozor ayak izleri ile yan yana işlendiğini ortaya koydu.

Brezilya’nın Paraíba eyaletindeki Serrote do Letreiro tarım alanında yapılan araştırmalarda, dinozorların 66 milyon yıl öncesine ait ayak izlerinin hemen yanında 9 bin yıllık kaya çizimleri bulundu. Bazı çizimler, fosil izlerine yalnızca 5–10 santimetre mesafede yer alıyor.İlk keşif 1975’te yapıldıSöz konusu alan ilk kez 1975 yılında bilim insanlarının dikkatini çekmişti. Ancak son dönemde yapılan drone destekli taramalar, daha önce fark edilmeyen çok sayıda çizimi ortaya çıkardı. Çizimlerin farklı üsluplara sahip olması, birden fazla insan grubunun aynı bölgeye iz bıraktığını gösteriyor.Avcı-toplayıcıların kültürel i̇ziUzmanlar, bu petrogliflerin MÖ 9.400 ile MÖ 2.620 yılları arasında yaşayan küçük yarı göçebe avcı-toplayıcı topluluklara ait olduğunu düşünüyor. Araştırmacı Leonardo Troiano’ya göre, antik topluluklar dinozor izlerini “kutsal semboller” olarak görmüş olabilir.Arkeoloji ve paleontolojinin kesişim noktasıTroiano, bulguların arkeoloji ile paleontoloji arasındaki bağı güçlendirdiğini vurguladı:“Antik çizimler, dinozor fosil izleri etrafında stratejik şekilde konumlandırılmış. Bu, yerli toplulukların fosillere duyduğu derin saygıyı gösteriyor.”Kültürel mirasın parçasıBrezilya Ulusal Tarihi ve Sanatsal Miras Enstitüsü’nden uzmanlar, Serrote do Letreiro bölgesini kolektif kültürel mirasın benzersiz bir parçası olarak tanımlıyor. Çalışmaya paleontologlar Aline Marcele Ghilardi ve Tito Aureliano, arkeolog Heloisa Bitú da katkı sağladı.

