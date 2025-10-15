Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/ingiltere-rus-petrolunden-uretilen-petrol-urunlerinin-ithalini-yasakladi-1100213863.html
İngiltere, Rus petrolünden üretilen petrol ürünlerinin ithalini yasakladı
İngiltere, Rus petrolünden üretilen petrol ürünlerinin ithalini yasakladı
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Londra’nın üçüncü ülkelerde Rusya menşeli ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin ithalatını yasakladığını duyurdu. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T17:35+0300
2025-10-15T17:33+0300
dünya
i̇ngiltere dışişleri bakanlığı
londra
rusya
batı
lukoil
rosneft
çin
hindistan
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087978158_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_0a638b04fc086b963b6b7d0a1fad87e3.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, üçüncü ülkelerde Rusya menşeli ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin ithalatının yasaklandığı, yaptırımların Rus petrol sektörünü hedef aldığı belirtildi.Yaptırım listesinde çok sayıda Rus şirketi ve bankası, dokuz Çin şirketi ve dört BAE şirketi yer alıyor. Listeye ayrıca Çin'deki dört petrol terminali, Beihai'deki Çin LNG terminali ve Hindistan-Rusya ortak petrol rafineri ve ticaret şirketi Nayara Energy Limited de dahil edildi.Pazartesi günü İngiltere Maliye Bakanlığı, Rus karşıtı yaptırımlar kapsamında 5 kişi, 35 kuruluş ve 51 gemiye yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Yaptırımlar özellikle petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft'in yanı sıra Rusya'nın Ulusal Ödeme Kartları Sistemi'ni kapsıyor.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/abd-cin-ticaret-savasi-yeniden-basladi--1100102046.html
londra
rusya
batı
çin
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087978158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b47548c2e73725ef24617fdfc6477fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere dışişleri bakanlığı, londra, rusya, batı, lukoil, rosneft, çin, hindistan, petrol
i̇ngiltere dışişleri bakanlığı, londra, rusya, batı, lukoil, rosneft, çin, hindistan, petrol

İngiltere, Rus petrolünden üretilen petrol ürünlerinin ithalini yasakladı

17:35 15.10.2025
© Sputnik / Maksim Blinovİngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği binasındaki Birleşik Krallık bayrağı
İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği binasındaki Birleşik Krallık bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© Sputnik / Maksim Blinov
Abone ol
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Londra’nın üçüncü ülkelerde Rusya menşeli ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin ithalatını yasakladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, üçüncü ülkelerde Rusya menşeli ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin ithalatının yasaklandığı, yaptırımların Rus petrol sektörünü hedef aldığı belirtildi.
Yaptırım listesinde çok sayıda Rus şirketi ve bankası, dokuz Çin şirketi ve dört BAE şirketi yer alıyor. Listeye ayrıca Çin'deki dört petrol terminali, Beihai'deki Çin LNG terminali ve Hindistan-Rusya ortak petrol rafineri ve ticaret şirketi Nayara Energy Limited de dahil edildi.
Pazartesi günü İngiltere Maliye Bakanlığı, Rus karşıtı yaptırımlar kapsamında 5 kişi, 35 kuruluş ve 51 gemiye yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Yaptırımlar özellikle petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft'in yanı sıra Rusya'nın Ulusal Ödeme Kartları Sistemi'ni kapsıyor.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
DÜNYA
ABD-Çin ticaretinde yeni gerilim: Trump, Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uyguladı
11 Ekim, 00:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала