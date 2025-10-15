https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/ingiltere-rus-petrolunden-uretilen-petrol-urunlerinin-ithalini-yasakladi-1100213863.html

İngiltere, Rus petrolünden üretilen petrol ürünlerinin ithalini yasakladı

İngiltere, Rus petrolünden üretilen petrol ürünlerinin ithalini yasakladı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Londra’nın üçüncü ülkelerde Rusya menşeli ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin ithalatını yasakladığını duyurdu. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üçüncü ülkelerde Rusya menşeli ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin ithalatının yasaklandığı, yaptırımların Rus petrol sektörünü hedef aldığı belirtildi.Yaptırım listesinde çok sayıda Rus şirketi ve bankası, dokuz Çin şirketi ve dört BAE şirketi yer alıyor. Listeye ayrıca Çin'deki dört petrol terminali, Beihai'deki Çin LNG terminali ve Hindistan-Rusya ortak petrol rafineri ve ticaret şirketi Nayara Energy Limited de dahil edildi.Pazartesi günü İngiltere Maliye Bakanlığı, Rus karşıtı yaptırımlar kapsamında 5 kişi, 35 kuruluş ve 51 gemiye yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Yaptırımlar özellikle petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft'in yanı sıra Rusya'nın Ulusal Ödeme Kartları Sistemi'ni kapsıyor.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.

