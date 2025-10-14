https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/musta-ogrenci-servisiyle-tren-carpisti-17-ogrenci-yarali-1100175060.html
Muş'ta öğrenci servisiyle tren çarpıştı: 17 öğrenci yaralı
Muş'ta öğrenci servisiyle tren çarpıştı: 17 öğrenci yaralı
Sputnik Türkiye
Muş'ta öğrenci servisine hemzemin geçitte tren çarptı. Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T14:05+0300
2025-10-14T14:05+0300
2025-10-14T14:05+0300
türki̇ye
muş
tatvan
tren kazası
öğrenci servisi
trafik kazası
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Muş'ta hemzemin geçitteki öğrenci servisine, Tatvan-Elazığ seferini yapan tren çarptı. Kazada 17 öğrenci yaralandı. Tatvan-Elazığ seferini yapan tren, Muş Yeşilce Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Ramazan Aytulun idaresindeki öğrenci servisine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 17 öğrenci, ekiplerin müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öğrenciler hastaneye kaldırıldıİl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kazanın ardından hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Özel öğrenci servisine tren kavşağından geçerken aracın sol kısmına trenin çarptığını söyleyen Altay, hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/lise-ogrencilerini-tasiyan-servis-ucuruma-yuvarlandi-4u-ogrenci-5-yarali-1099381019.html
türki̇ye
muş
tatvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muş, tatvan, tren kazası, öğrenci servisi, trafik kazası, kaza
muş, tatvan, tren kazası, öğrenci servisi, trafik kazası, kaza
Muş'ta öğrenci servisiyle tren çarpıştı: 17 öğrenci yaralı
Muş'ta öğrenci servisine hemzemin geçitte tren çarptı. Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Muş'ta hemzemin geçitteki öğrenci servisine, Tatvan-Elazığ seferini yapan tren çarptı. Kazada 17 öğrenci yaralandı.
Tatvan-Elazığ seferini yapan tren, Muş Yeşilce Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Ramazan Aytulun idaresindeki öğrenci servisine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 17 öğrenci, ekiplerin müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kazanın ardından hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Özel öğrenci servisine tren kavşağından geçerken aracın sol kısmına trenin çarptığını söyleyen Altay, hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.