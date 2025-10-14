Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/musta-ogrenci-servisiyle-tren-carpisti-17-ogrenci-yarali-1100175060.html
Muş'ta öğrenci servisiyle tren çarpıştı: 17 öğrenci yaralı
Muş'ta öğrenci servisiyle tren çarpıştı: 17 öğrenci yaralı
Muş'ta öğrenci servisine hemzemin geçitte tren çarptı. Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. 14.10.2025
Muş'ta hemzemin geçitteki öğrenci servisine, Tatvan-Elazığ seferini yapan tren çarptı. Kazada 17 öğrenci yaralandı. Tatvan-Elazığ seferini yapan tren, Muş Yeşilce Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Ramazan Aytulun idaresindeki öğrenci servisine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 17 öğrenci, ekiplerin müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öğrenciler hastaneye kaldırıldıİl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kazanın ardından hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Özel öğrenci servisine tren kavşağından geçerken aracın sol kısmına trenin çarptığını söyleyen Altay, hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Muş'ta öğrenci servisiyle tren çarpıştı: 17 öğrenci yaralı

14:05 14.10.2025
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
© AA
Abone ol
Muş'ta öğrenci servisine hemzemin geçitte tren çarptı. Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Muş'ta hemzemin geçitteki öğrenci servisine, Tatvan-Elazığ seferini yapan tren çarptı. Kazada 17 öğrenci yaralandı.
Tatvan-Elazığ seferini yapan tren, Muş Yeşilce Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Ramazan Aytulun idaresindeki öğrenci servisine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 17 öğrenci, ekiplerin müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kazanın ardından hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Özel öğrenci servisine tren kavşağından geçerken aracın sol kısmına trenin çarptığını söyleyen Altay, hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
