Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/istanbul-ile-gazze-kardes-sehir-oluyor-teklif-komisyona-sevk-edildi-1100161082.html
İstanbul ile Gazze kardeş şehir oluyor: Teklif komisyona sevk edildi
İstanbul ile Gazze kardeş şehir oluyor: Teklif komisyona sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul ile Gazze'nin kardeş şehir olmasına ilişkin teklif, ilgili komisyonlara sevk edildi. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T23:34+0300
2025-10-13T23:34+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102359/95/1023599551_0:0:3420:1924_1920x0_80_0_0_6066777b11e9ba77e5a3a1cd88f600be.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbul ile Gazze'nin kardeş şehir olmasına ilişkin ek teklif gündeme alındı. AK Parti, MHP, BBP ve CHP gruplarının ortak imzasıyla sunulan teklif, oy birliğiyle sevk edildi.Öneri, AK Parti, MHP, BBP ve CHP gruplarının ortak imzasıyla Meclis’e sunuldu. İsrail’in Gazze’ye yönelik süregelen saldırılarına dikkat çekilen teklifte, İstanbul ile Gazze arasında kültürel, insani, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen teklif, görüşülmek üzere Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na sevk edildi.Kardeş şehir nedir?Yerel yönetimlerin uluslararası iş birliği kapasitesini artıran kardeş şehir uygulamaları, belediyelere hem kurumsal hem de toplumsal düzeyde önemli katkılar sunuyor. Bu iş birlikleri sayesinde şehirler, sadece kültürel etkileşim değil, aynı zamanda karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla hizmet kalitesini artırma fırsatı elde ediyor.Kardeş şehirlerin amacı olarak, şunlar söylenebilir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/gazzedeki-savasin-sona-ermesinin-ardindan-ensarullahin-olasi-politika-secenekleri-neler-uzmanlar-1100159836.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102359/95/1023599551_263:0:3182:2189_1920x0_80_0_0_a3fb9822ad097d311527d26d73bcd113.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

İstanbul ile Gazze kardeş şehir oluyor: Teklif komisyona sevk edildi

23:34 13.10.2025
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSTürkiye - Filistin
Türkiye - Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Abone ol
İstanbul ile Gazze'nin kardeş şehir olmasına ilişkin teklif, ilgili komisyonlara sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbul ile Gazze'nin kardeş şehir olmasına ilişkin ek teklif gündeme alındı. AK Parti, MHP, BBP ve CHP gruplarının ortak imzasıyla sunulan teklif, oy birliğiyle sevk edildi.
Öneri, AK Parti, MHP, BBP ve CHP gruplarının ortak imzasıyla Meclis’e sunuldu. İsrail’in Gazze’ye yönelik süregelen saldırılarına dikkat çekilen teklifte, İstanbul ile Gazze arasında kültürel, insani, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.
Tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen teklif, görüşülmek üzere Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na sevk edildi.

Kardeş şehir nedir?

Yerel yönetimlerin uluslararası iş birliği kapasitesini artıran kardeş şehir uygulamaları, belediyelere hem kurumsal hem de toplumsal düzeyde önemli katkılar sunuyor. Bu iş birlikleri sayesinde şehirler, sadece kültürel etkileşim değil, aynı zamanda karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla hizmet kalitesini artırma fırsatı elde ediyor.
Kardeş şehirlerin amacı olarak, şunlar söylenebilir:
Karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunmak (know-how aktarımı)
Kentin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak (reklam vs),
Belediye yönetimi ve hizmet sunumu kalitesini geliştirmek
Sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, sosyal gelişme gibi ortak konularda farklı bakış açılarından faydalanmak
Tecrübe paylaşmak
AB sürecine yerel düzeyde dahil olmak ve geliştirmek
Uzun vadeli ve ortak amaca dayanan projeler yapmak
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
DÜNYA
Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından Ensarullah'ın olası politika seçenekleri neler: Uzmanlar yanıtladı
21:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала