Hegseth İngiltere'ye acil iniş yaptı: 'Uçak camı çatlak'
Hegseth İngiltere'ye acil iniş yaptı: 'Uçak camı çatlak'
Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'i taşıyan uçak, ön camındaki çatlak nedeniyle İngiltere'ye acil iniş yaptı. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, uçakta bulunan... 15.10.2025
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'i taşıyan uçağın, uçağın ön camındaki bir çatlak nedeniyle İngiltere'ye acil iniş yaptığını, uçaktaki herkesin güvende olduğunu Pentagon sözcüsü Sean Parnell açıkladı.Parnell, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:Günün erken saatlerinde NATO toplantısının ardından Belçika'dan kalkan Hegseth'in uçağı, uçakta acil durum ilan ederek rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Hegseth İngiltere'ye acil iniş yaptı: 'Uçak camı çatlak'

22:33 15.10.2025
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’i taşıyan uçak, ön camındaki çatlak nedeniyle İngiltere’ye acil iniş yaptı. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, uçakta bulunan herkesin güvende olduğunu açıkladı.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'i taşıyan uçağın, uçağın ön camındaki bir çatlak nedeniyle İngiltere'ye acil iniş yaptığını, uçaktaki herkesin güvende olduğunu Pentagon sözcüsü Sean Parnell açıkladı.
Parnell, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"NATO Savunma Bakanları toplantısından ABD'ye dönerken, Savaş Bakanı Hegseth'in uçağı, uçağın ön camındaki bir çatlak nedeniyle Birleşik Krallık'a plansız bir iniş yaptı. Uçak standart prosedürlere uygun olarak indi ve Bakan Hegseth de dahil olmak üzere uçaktaki herkes güvende"
Günün erken saatlerinde NATO toplantısının ardından Belçika'dan kalkan Hegseth'in uçağı, uçakta acil durum ilan ederek rotasını İngiltere'ye çevirdi.
