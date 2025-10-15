https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/hegseth-ingiltereye-acil-inis-yapti-ucak-cami-catlak-1100220016.html
Hegseth İngiltere'ye acil iniş yaptı: 'Uçak camı çatlak'
Hegseth İngiltere'ye acil iniş yaptı: 'Uçak camı çatlak'
Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’i taşıyan uçak, ön camındaki çatlak nedeniyle İngiltere’ye acil iniş yaptı. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, uçakta bulunan... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T22:33+0300
2025-10-15T22:33+0300
2025-10-15T22:33+0300
dünya
abd
pete hegseth
abd
nato
pentagon
belçika
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099214477_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_927946314e20c94ec34d8e9a3f092704.jpg
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'i taşıyan uçağın, uçağın ön camındaki bir çatlak nedeniyle İngiltere'ye acil iniş yaptığını, uçaktaki herkesin güvende olduğunu Pentagon sözcüsü Sean Parnell açıkladı.Parnell, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:Günün erken saatlerinde NATO toplantısının ardından Belçika'dan kalkan Hegseth'in uçağı, uçakta acil durum ilan ederek rotasını İngiltere'ye çevirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/witkoff-iddialari-yanitladi-trump-yonetiminden-ayriliyor-1100218470.html
abd
belçika
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099214477_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_ccc989e8a8d6bc008b51ef8878d1b995.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, pete hegseth, abd, nato, pentagon, belçika, i̇ngiltere
abd, pete hegseth, abd, nato, pentagon, belçika, i̇ngiltere
Hegseth İngiltere'ye acil iniş yaptı: 'Uçak camı çatlak'
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’i taşıyan uçak, ön camındaki çatlak nedeniyle İngiltere’ye acil iniş yaptı. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, uçakta bulunan herkesin güvende olduğunu açıkladı.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'i taşıyan uçağın, uçağın ön camındaki bir çatlak nedeniyle İngiltere'ye acil iniş yaptığını, uçaktaki herkesin güvende olduğunu Pentagon sözcüsü Sean Parnell açıkladı.
Parnell, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"NATO Savunma Bakanları toplantısından ABD'ye dönerken, Savaş Bakanı Hegseth'in uçağı, uçağın ön camındaki bir çatlak nedeniyle Birleşik Krallık'a plansız bir iniş yaptı. Uçak standart prosedürlere uygun olarak indi ve Bakan Hegseth de dahil olmak üzere uçaktaki herkes güvende"
Günün erken saatlerinde NATO toplantısının ardından Belçika'dan kalkan Hegseth'in uçağı, uçakta acil durum ilan ederek rotasını İngiltere'ye çevirdi.