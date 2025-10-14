https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/trump-hamas-silah-birakacak-eger-birakmazsa-bir-onlari-silahsizlandiracagiz-1100186084.html

Trump: Hamas silah bırakacak eğer bırakmazsa bir onları silahsızlandıracağız

Trump: Hamas silah bırakacak eğer bırakmazsa bir onları silahsızlandıracağız

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın kendisine silah bırakacaklarını belirttiğini söyledi. Trump eğer Hamas silah bırakmazsa kendilerinin onları silahsızlandıracağını... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Hamas'ın silah bırakacağını açıkladı. Trump konuyla ilgili "Silahsızlanacaklar, çünkü silahsızlanacaklarını söylediler. Silahsızlanmazlarsa biz onları silahsızlandıracağız" dedi.Donald Trump'a göre, Hamas’ın silahsızlanması makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacak.ABD Başkanı, Hamas eğer silah bırakmazsa Washington'ın Filistinli grubu nasıl silahsızlandıracağı sorusuna yanıt vermeyi reddetti. Trump "Bunu açıklamak zorunda değilim" dedi.

