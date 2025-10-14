Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Trump: Hamas silah bırakacak eğer bırakmazsa bir onları silahsızlandıracağız
Trump: Hamas silah bırakacak eğer bırakmazsa bir onları silahsızlandıracağız
2025-10-14T21:33+0300
2025-10-14T21:47+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
hamas
son dakika
donald trump
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Hamas'ın silah bırakacağını açıkladı. Trump konuyla ilgili "Silahsızlanacaklar, çünkü silahsızlanacaklarını söylediler. Silahsızlanmazlarsa biz onları silahsızlandıracağız" dedi.Donald Trump'a göre, Hamas’ın silahsızlanması makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacak.ABD Başkanı, Hamas eğer silah bırakmazsa Washington'ın Filistinli grubu nasıl silahsızlandıracağı sorusuna yanıt vermeyi reddetti. Trump "Bunu açıklamak zorunda değilim" dedi.
21:33 14.10.2025 (güncellendi: 21:47 14.10.2025)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Başkanı Trump, Hamas'ın kendisine silah bırakacaklarını belirttiğini söyledi. Trump eğer Hamas silah bırakmazsa kendilerinin onları silahsızlandıracağını ifade etti.
Donald Trump'a göre, Hamas’ın silahsızlanması makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacak.
ABD Başkanı, Hamas eğer silah bırakmazsa Washington'ın Filistinli grubu nasıl silahsızlandıracağı sorusuna yanıt vermeyi reddetti. Trump "Bunu açıklamak zorunda değilim" dedi.
