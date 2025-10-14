https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/trump-hamas-silah-birakacak-eger-birakmazsa-bir-onlari-silahsizlandiracagiz-1100186084.html
Trump: Hamas silah bırakacak eğer bırakmazsa bir onları silahsızlandıracağız
21:33 14.10.2025 (güncellendi: 21:47 14.10.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Hamas'ın silah bırakacağını açıkladı. Trump konuyla ilgili "Silahsızlanacaklar, çünkü silahsızlanacaklarını söylediler. Silahsızlanmazlarsa biz onları silahsızlandıracağız" dedi.
Donald Trump'a göre, Hamas’ın silahsızlanması makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacak.
ABD Başkanı, Hamas eğer silah bırakmazsa Washington'ın Filistinli grubu nasıl silahsızlandıracağı sorusuna yanıt vermeyi reddetti. Trump "Bunu açıklamak zorunda değilim" dedi.