Google, Hindistan'a yapay zeka veri merkezi için 15 milyar dolar yatırım yapacak
Google’ın ana şirketi Alphabet, Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde bir yapay zekâ veri merkezi kurmak için 15 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Tesis, Visakhapatnam adlı liman kentinde kurulacak ve Google’ın 12 ülkede bulunan küresel yapay zekâ merkezleri ağının bir parçası olacak.
ABD'li teknoloji şirketi Google, gelecek beş yıl içinde Hindistan'a 15 milyar dolar yatırım yaparak ülkenin güneyine şirketin ABD dışındaki en büyük yapay zeka merkezini kuracağını duyurdu.
Hindistan merkezli yeni yapay zeka tesisi; güçlü yapay zeka altyapısını, veri merkezi kapasitesini, yeni büyük ölçekli enerji kaynaklarını ve genişletilmiş bir fiber optik ağı tek bir yerde bir araya getirecek.
Google, liman kenti Visakhapatnam'da kurulacak merkezin 1 gigavatlık enerji kapasitesine sahip, devasa altyapılı ve yüksek işlem gücü sunacağını söyledi..
En büyük yapay zeka merkezi olacak
Google Cloud Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Kurian, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, merkezin, şirketin ABD dışında kuracağı en büyük yapay zeka merkezi olacağını vurguladı.
Kurian, gelecek beş yıl içinde Hindistan'a 15 milyar dolar yatırım yapacaklarını ve bunun, Hindistan'da şimdiye kadarki en büyük yatırımları olacağını belirtti.