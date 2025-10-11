https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/gurcistan-cumhurbaskani-kavelasvili-avrupali-siyasiler-derin-devletin-bir-parcasi-1100106662.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092020177_0:30:858:513_1920x0_80_0_0_05324e62168afb2a08d1e159b02065a2.jpg
Muhalefetin yerel yönetim seçimlerinin yapıldığı 4 Ekim’de düzenlediği eylem, akşam saatlerinde cumhurbaşkanlığı yönetim binasının basılmasına dönüşmüştü. Söz konusu bu olay polisle çatışmaya ve ardından gözaltılara yol açmıştı. Gürcistan makamları, Batı ülkelerini ve ABD’yi Tiflis’te yaşananları kınamaya çağırmıştı.Konuya ilişkin açıklama yapan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili, Avrupa liderlerinin ancak 'gerekli talimatı aldıklarında' kınama beklenmesi gerektiğini dile getirdi.Kavelaşvili konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Gürcü yetkililere göre, ülkede yaşanan 'devrimci' süreçlerin arkasında bazı yabancı güçler bulunuyor ve iktidardaki elit kesim bu güçleri 'derin devlet' olarak tanımlıyor. Gürcü Rüyası partisi ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği’ndeki siyasetçiler ile bürokratlar üzerinde etkili olan yabancı güçleri tanımlamak için 'küresel savaş partisi' ifadesini kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı Konutu'nu ele geçirme girişimi4 Ekim 2025 akşamı, yerel seçimler sırasında gerçekleşen protesto eylemine katılanlar, Gürcistan Cumhurbaşkanı Konutu'nu zorla girmeye çalışmış ve böylece 'iktidarın halka devrini' başlatmaya gayret etmiştiler.Güvenlik güçleri, protestoculara karşı özel ekipmanlar ve tazyikli su kullanmışlardı. Çatışmalar sonucunda 25’e kadar polis yaralanmış ve bu yaralılardan 15’i hastaneye kaldırılmıştı.Polis, aralarında eylemin beş organizatörünün de olduğu 40’tan fazla kişiyi gözaltına almıştı.Bu isimler şöyle olmuştu:Söz konusu olaylara ilişkin soruşturma, şu suçlamalar kapsamında yürütülüyor:
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: Avrupalı siyasiler derin devletin bir parçası
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Avrupa siyasetçilerinin cumhurbaşkanlığı yönetim binasına yapılan baskını kınamayı reddettiklerini belirterek bu siyasetçilerin derin devletin bir parçası olduğunu ve kınama gibi bir görev almadıklarını ifade etti.
Muhalefetin yerel yönetim seçimlerinin yapıldığı 4 Ekim’de düzenlediği eylem, akşam saatlerinde cumhurbaşkanlığı yönetim binasının basılmasına dönüşmüştü. Söz konusu bu olay polisle çatışmaya ve ardından gözaltılara yol açmıştı. Gürcistan makamları, Batı ülkelerini ve ABD’yi Tiflis’te yaşananları kınamaya çağırmıştı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili, Avrupa liderlerinin ancak 'gerekli talimatı aldıklarında' kınama beklenmesi gerektiğini dile getirdi.
Kavelaşvili konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bir kez daha birilerinden çıkıp cumhurbaşkanlığı yönetim binasının basılmasını ve devirmeye çağıran şiddet eylemlerini kınamaları isteniyor. Bu çok kolay, hele ki seni Avrupa lideri ve Avrupa parlamenteri olarak adlandırdıklarında. Çünkü bunun kınanması gerektiğini anlamak zor değil. Peki neden kınamıyorlar? Çünkü onlar bu 'derin devlet' projesinin bir parçası.
Gürcü yetkililere göre, ülkede yaşanan 'devrimci' süreçlerin arkasında bazı yabancı güçler bulunuyor ve iktidardaki elit kesim bu güçleri 'derin devlet' olarak tanımlıyor. Gürcü Rüyası partisi ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği’ndeki siyasetçiler ile bürokratlar üzerinde etkili olan yabancı güçleri tanımlamak için 'küresel savaş partisi' ifadesini kullanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Konutu'nu ele geçirme girişimi
4 Ekim 2025 akşamı, yerel seçimler sırasında gerçekleşen protesto eylemine katılanlar, Gürcistan Cumhurbaşkanı Konutu'nu zorla girmeye çalışmış ve böylece 'iktidarın halka devrini' başlatmaya gayret etmiştiler.
Güvenlik güçleri, protestoculara karşı özel ekipmanlar ve tazyikli su kullanmışlardı. Çatışmalar sonucunda 25’e kadar polis yaralanmış ve bu yaralılardan 15’i hastaneye kaldırılmıştı.
Polis, aralarında eylemin beş organizatörünün de olduğu 40’tan fazla kişiyi gözaltına almıştı.
Bu isimler şöyle olmuştu:
Söz konusu olaylara ilişkin soruşturma, şu suçlamalar kapsamında yürütülüyor:
Mala zarar verme ya da yok etme
Stratejik öneme sahip tesislerin ele geçirilmesi veya engellenmesi
Toplu şiddet eylemlerinin organize edilmesi, yönetilmesi ya da bu eylemlere katılım
Gürcistan’daki anayasal düzenin zorla değiştirilmesi ya da devlet otoritesinin devrilmesi çağrısı