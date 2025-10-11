https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/gurcistan-cumhurbaskani-kavelasvili-avrupali-siyasiler-derin-devletin-bir-parcasi-1100106662.html

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: Avrupalı siyasiler derin devletin bir parçası

Muhalefetin yerel yönetim seçimlerinin yapıldığı 4 Ekim’de düzenlediği eylem, akşam saatlerinde cumhurbaşkanlığı yönetim binasının basılmasına dönüşmüştü. Söz konusu bu olay polisle çatışmaya ve ardından gözaltılara yol açmıştı. Gürcistan makamları, Batı ülkelerini ve ABD’yi Tiflis’te yaşananları kınamaya çağırmıştı.Konuya ilişkin açıklama yapan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili, Avrupa liderlerinin ancak 'gerekli talimatı aldıklarında' kınama beklenmesi gerektiğini dile getirdi.Kavelaşvili konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Gürcü yetkililere göre, ülkede yaşanan 'devrimci' süreçlerin arkasında bazı yabancı güçler bulunuyor ve iktidardaki elit kesim bu güçleri 'derin devlet' olarak tanımlıyor. Gürcü Rüyası partisi ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği’ndeki siyasetçiler ile bürokratlar üzerinde etkili olan yabancı güçleri tanımlamak için 'küresel savaş partisi' ifadesini kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı Konutu'nu ele geçirme girişimi4 Ekim 2025 akşamı, yerel seçimler sırasında gerçekleşen protesto eylemine katılanlar, Gürcistan Cumhurbaşkanı Konutu'nu zorla girmeye çalışmış ve böylece 'iktidarın halka devrini' başlatmaya gayret etmiştiler.Güvenlik güçleri, protestoculara karşı özel ekipmanlar ve tazyikli su kullanmışlardı. Çatışmalar sonucunda 25’e kadar polis yaralanmış ve bu yaralılardan 15’i hastaneye kaldırılmıştı.Polis, aralarında eylemin beş organizatörünün de olduğu 40’tan fazla kişiyi gözaltına almıştı.Bu isimler şöyle olmuştu:Söz konusu olaylara ilişkin soruşturma, şu suçlamalar kapsamında yürütülüyor:

