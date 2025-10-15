https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/enerji-bakani-bayraktara-rusyada-nukleer-alandaki-uluslararasi-isbirligi-nisani-verildi-1100213985.html

Enerji Bakanı Bayraktar'a Rusya'da 'Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı' verildi

Enerji Bakanı Bayraktar'a Rusya'da 'Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı' verildi

15.10.2025

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Enerji Haftası kapsamında Moskova'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temasları çerçevesinde Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile bir araya geldi.Görüşme sırasında Bayraktar'a, 'Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı' verildi.Bayraktar da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:Bakan Bayraktar, 'Rusya Enerji Haftası' sebebiyle tertip edilen forumda 'Küresel Enerji Piyasaları: İlişkilerin Dönüşümü ve Çıkarların Dengesi' başlıklı panel oturumunda konuştu.Bayraktar, Akkuyu NGS’nin ilk reaktörünün önümüzdeki yıl devreye alınmasının planlandığını ifade etti.'TürkAkım Avrupa’nın enerji güvenliğinde kritik bir rol üstleniyor'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TürkAkım doğal gaz boru hattının Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynadığını ifade etti.'Rusya Enerji Haftası' forumu kapsamında tertip edilen 'Küresel Enerji Piyasaları: İlişkilerin Dönüşümü ve Çıkarların Dengesi' başlıklı panelde, "Avrupa tarafında da benzer bir yaklaşım gerekiyor. Petrol ve doğal gazın yanı sıra elektrik tarafında da Türkiye ile Avrupa arasındaki bağlantı kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bu alanda yapılabilecek çok şey bulunuyor ancak bunun için güçlü bir siyasi irade ve kararlılık şart" cümlelerini kaydetti.Ülkelerin bu yeni piyasa gerçeklerine göre kendini yeniden konumlandırması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğinde kritik rol üstlendiğini söyleyerek, "Özellikle Hazar Denizi'nden Avrupa'ya, hatta İtalya'ya kadar gaz taşıyan Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi ve 2016'da İstanbul'da imzalanan TürkAkımı anlaşması, Avrupa enerji güvenliğinde önemli bir rol oynuyor" dedi.Avrupa Gaz İletim Sistem Operatörleri Ağı’nın (ENTSOG) verilerine göre, Rusya Ocak-Eylül döneminde TürkAkım üzerinden Avrupa’ya doğalgaz ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artırarak 13 milyar metreküpe çıkardı.

