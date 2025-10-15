https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/endonezyada-aktif-yanardag-tehlikesi-buyuyor-koyler-kul-yagmuruna-tutuldu-1100200677.html
Endonezya’da aktif yanardağ tehlikesi büyüyor: Köyler kül yağmuruna tutuldu
Endonezya’da aktif yanardağ tehlikesi büyüyor: Köyler kül yağmuruna tutuldu
Sputnik Türkiye
Endonezya’daki Lewotobi Laki Laki Yanardağı art arda patlamalarla yeniden harekete geçti. 10 kilometreye yükselen kül bulutları çevredeki köyleri kapladı... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T13:30+0300
2025-10-15T13:30+0300
2025-10-15T13:43+0300
dünya
endonezya
pasifik
yanardağ
ada
kül
volkan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100203627_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9a67fd54928a10404dcf05f0a90907f7.jpg
Endonezya’nın Flores Adası’ndaki Lewotobi Laki Laki Yanardağı, iki gün üst üste şiddetli patlamalarla lav ve kül püskürttü. Sabah saatlerinde meydana gelen ilk patlamada kül bulutları 10 kilometre yüksekliğe ulaşırken, dokuz saat sonra bir patlama daha kaydedildi. Yetkililer bölgede can kaybı olmadığını bildirdi ancak riskin sürdüğünü açıkladı.Köyler kül tabakası altında Volkanoloji ve Jeolojik Afetleri Azaltma Merkezi, çevredeki çok sayıda köyün kül ve volkanik parçacıklarla kaplandığını duyurdu. Bölge halkına nehir yataklarından uzak durmaları uyarısı yapıldı, çünkü yoğun yağışın lav akıntılarını tetikleyebileceği belirtiliyor.En yüksek alarm seviyesi sürüyor Deniz seviyesinden bin 584 metre yüksekliğindeki yanardağ, haziran ayından bu yana en yüksek alarm seviyesinde izleniyor. Krater çevresinde 7 kilometrelik yasak bölge oluşturuldu. Yanardağ son olarak mart ve kasım 2024’te de büyük patlamalar yaşamış, o dönem 9 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/hawaiide-kilauea-yanardagi-patladi-lavlar-150-metre-yukseklige-ulasti-1099064523.html
endonezya
pasifik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100203627_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_409d5dbd3ee946d7219c2b42ac3972c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
endonezya, pasifik, yanardağ, ada, kül, volkan
endonezya, pasifik, yanardağ, ada, kül, volkan
Endonezya’da aktif yanardağ tehlikesi büyüyor: Köyler kül yağmuruna tutuldu
13:30 15.10.2025 (güncellendi: 13:43 15.10.2025)
Endonezya’daki Lewotobi Laki Laki Yanardağı art arda patlamalarla yeniden harekete geçti. 10 kilometreye yükselen kül bulutları çevredeki köyleri kapladı, bölge en yüksek alarm seviyesinde tutuluyor.
Endonezya’nın Flores Adası’ndaki Lewotobi Laki Laki Yanardağı, iki gün üst üste şiddetli patlamalarla lav ve kül püskürttü. Sabah saatlerinde meydana gelen ilk patlamada kül bulutları 10 kilometre yüksekliğe ulaşırken, dokuz saat sonra bir patlama daha kaydedildi. Yetkililer bölgede can kaybı olmadığını bildirdi ancak riskin sürdüğünü açıkladı.
Köyler kül tabakası altında
Volkanoloji ve Jeolojik Afetleri Azaltma Merkezi, çevredeki çok sayıda köyün kül ve volkanik parçacıklarla kaplandığını duyurdu. Bölge halkına nehir yataklarından uzak durmaları uyarısı yapıldı, çünkü yoğun yağışın lav akıntılarını tetikleyebileceği belirtiliyor.
En yüksek alarm seviyesi sürüyor
Deniz seviyesinden bin 584 metre yüksekliğindeki yanardağ, haziran ayından bu yana en yüksek alarm seviyesinde izleniyor. Krater çevresinde 7 kilometrelik yasak bölge oluşturuldu. Yanardağ son olarak mart ve kasım 2024’te de büyük patlamalar yaşamış, o dönem 9 kişi hayatını kaybetmişti.