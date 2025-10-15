Türkiye
Endonezya’da aktif yanardağ tehlikesi büyüyor: Köyler kül yağmuruna tutuldu
Endonezya’da aktif yanardağ tehlikesi büyüyor: Köyler kül yağmuruna tutuldu
Endonezya’daki Lewotobi Laki Laki Yanardağı art arda patlamalarla yeniden harekete geçti. 10 kilometreye yükselen kül bulutları çevredeki köyleri kapladı... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Endonezya’nın Flores Adası’ndaki Lewotobi Laki Laki Yanardağı, iki gün üst üste şiddetli patlamalarla lav ve kül püskürttü. Sabah saatlerinde meydana gelen ilk patlamada kül bulutları 10 kilometre yüksekliğe ulaşırken, dokuz saat sonra bir patlama daha kaydedildi. Yetkililer bölgede can kaybı olmadığını bildirdi ancak riskin sürdüğünü açıkladı.Köyler kül tabakası altında Volkanoloji ve Jeolojik Afetleri Azaltma Merkezi, çevredeki çok sayıda köyün kül ve volkanik parçacıklarla kaplandığını duyurdu. Bölge halkına nehir yataklarından uzak durmaları uyarısı yapıldı, çünkü yoğun yağışın lav akıntılarını tetikleyebileceği belirtiliyor.En yüksek alarm seviyesi sürüyor Deniz seviyesinden bin 584 metre yüksekliğindeki yanardağ, haziran ayından bu yana en yüksek alarm seviyesinde izleniyor. Krater çevresinde 7 kilometrelik yasak bölge oluşturuldu. Yanardağ son olarak mart ve kasım 2024’te de büyük patlamalar yaşamış, o dönem 9 kişi hayatını kaybetmişti.
13:30 15.10.2025 (güncellendi: 13:43 15.10.2025)
Endonezya’nın Flores Adası’ndaki Lewotobi Laki Laki Yanardağı, iki gün üst üste şiddetli patlamalarla lav ve kül püskürttü. Sabah saatlerinde meydana gelen ilk patlamada kül bulutları 10 kilometre yüksekliğe ulaşırken, dokuz saat sonra bir patlama daha kaydedildi. Yetkililer bölgede can kaybı olmadığını bildirdi ancak riskin sürdüğünü açıkladı.

Köyler kül tabakası altında

Volkanoloji ve Jeolojik Afetleri Azaltma Merkezi, çevredeki çok sayıda köyün kül ve volkanik parçacıklarla kaplandığını duyurdu. Bölge halkına nehir yataklarından uzak durmaları uyarısı yapıldı, çünkü yoğun yağışın lav akıntılarını tetikleyebileceği belirtiliyor.

En yüksek alarm seviyesi sürüyor

Deniz seviyesinden bin 584 metre yüksekliğindeki yanardağ, haziran ayından bu yana en yüksek alarm seviyesinde izleniyor. Krater çevresinde 7 kilometrelik yasak bölge oluşturuldu. Yanardağ son olarak mart ve kasım 2024’te de büyük patlamalar yaşamış, o dönem 9 kişi hayatını kaybetmişti.
DÜNYA
Hawaii’de Kilauea yanardağı patladı: Lavlar 150 metre yüksekliğe ulaştı
3 Eylül, 14:03
