Hawaii’de Kilauea yanardağı patladı: Lavlar 150 metre yüksekliğe ulaştı

Hawaii’nin en aktif yanardağlarından Kilauea yeniden uyandı. Kraterden yükselen lav fıskiyeleri 150 metreye kadar ulaştı, gökyüzü adeta alevlerle boyandı. 03.09.2025, Sputnik Türkiye

Patlama, gece yarısından hemen sonra başladı ve 13 saat boyunca lav püskürmesi devam etti. Kraterden fışkıran lavlar gökyüzünü aydınlatırken, devasa lav akıntıları krater içinde etkileyici bir görsel şölen oluşturdu.Tehlikeli duman ve parçacıklar Patlama sadece görsel bir şölen sunmakla kalmadı, aynı zamanda tehlike de getirdi. Yanardağdan çıkan kükürt dioksit gazı bölgede “vog” adı verilen yoğun bir duman oluşturdu. Bu duman gözleri ve solunumu olumsuz etkileyebilir. Ayrıca Hawaii'de “Pele’nin saçı” olarak adlandırılan cam benzeri ince lav iplikçikleri de havaya karışarak cilt ve gözler için risk oluşturdu.Her ne kadar lav akıntıları ulusal parkın kapalı bölgesinde kalsa da, çevre halkı olası gaz kirliliği ve duman nedeniyle tedirgin. Uzmanlar özellikle astım ve solunum rahatsızlığı olan kişileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Aniden sona erdi Lav gösterisi akşam saatlerinde bir anda sona erdi. Ancak lavların yavaş yavaş soğuyarak birkaç gün boyunca parıltılarını sürdürmesi bekleniyor. Kilauea, Aralık ayından bu yana 32. kez patladı. Bu olağanüstü manzara, Hawaii’nin neden dünyanın en aktif volkanik bölgelerinden biri olduğunu bir kez daha hatırlattı.

