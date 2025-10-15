https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/edirne-belediye-baskanindan-su-deposu-alin-tavsiyesi--1100214936.html

Edirne Belediye Başkanı'ndan 'su deposu' alın tavsiyesi

Edirne Belediye Başkanı'ndan 'su deposu' alın tavsiyesi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, su kesintilerinden etkilenmemek adına apartman yöneticilerine su deposu almalarını tavsiye etti. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşandığını ve yaşanmaya devam edeceğini belirterek, "Apartmanların yönetimlerine hassasiyet gösterip hem depo kapasitelerini artırmalarını olmayanların da depo almalarını biz tavsiye ediyoruz" dedi. Başkan Gencan, "Devlet Su İşleri'nden, TESKİ'den, İSKİ'den destek alıyoruz. Ben de gerçekten bu süreçte vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet için çok çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Depoları olanlara tankerlerle su takviyesi Su sorunun çözümü için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Gencan, depoları olan apartman ve sitelere tankerlerle takviye yapmaya devam ettiklerini, deposu olmayanların bu süreçte sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Çeşmeden çamurlu akan suyun, apartman ve sitelerin depolarından kaynaklı olduğunu ifade eden Gencan, "Burada depoların temizliğinin hassasiyetle yapılması gerekiyor. Bazı depo kapasiteleri çok düşük. Kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanacak, yaşanmaya devam edecek. Apartmanların yönetimlerine hassasiyet gösterip hem depo kapasitelerini artırmalarını, depo temizliklerini düzenli olarak yaptırmalarını, olmayanların da depo almalarını biz tavsiye ediyoruz." diye konuştu.Kaçak kullanımla ilgili denetleme yapılacakSu sorununu çözdükten sonra önemli adımlar atacaklarını aktaran Gencan, şunları kaydetti:"Sorunlar çözüldükten sonra da şehrimizde bazı radikal kararlar almak durumunda kalacağız. Su krizi her geçen gün büyüyerek devam edecek. Biz üzerimize düşen vazifelerimizi sonuna kadar yerine getireceğiz ama vatandaşlarımızdan da su konusunda tasarruf konusunda ciddi bir hassasiyet bekliyoruz. Biz en çok su kayıp yaşadığımız yerlerde altyapı çalışmalarımızı başlattık. Bunları hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Çünkü su çok değerli. Hiçbir yerde suyu kaybetmek istemiyoruz. Kaçak kullanımlarla ilgili daha hassas bir şekilde denetleme ve işlemleri gerçekleştireceğiz."

