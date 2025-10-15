https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/dunyanin-manyetik-alanindaki-delik-buyuyor-ve-degisiyor-endiselenmeli-miyiz-1100206082.html

Dünya’nın manyetik alanındaki ‘delik’ büyüyor ve değişiyor: Endişelenmeli miyiz?

Bilim insanları, Dünya’nın manyetik alanında Güney Amerika açıklarında yer alan dev bir zayıf noktanın genişlediğini ve Afrika yönüne doğru yayıldığını tespit etti. Detaylar haberde...

Swarm uydularından elde edilen verilere göre, ‘Güney Atlantik Anomalisi’ olarak bilinen bu bölge 2014’ten bu yana neredeyse Avrupa kıtasının yarısı kadar büyüdü. Yeni bir araştırmaya göre bu anomali, Dünya’nın dış çekirdeği yakınındaki gizemli manyetik dalgalanmalarla bağlantılı olabilir ve bölgeden geçen uydular için risk oluşturuyor.Jeomanyetizma profesörü Chris Finlay, “Güney Atlantik Anomalisi tek bir blok değil. Afrika’ya doğru olan kısmı Güney Amerika’ya göre çok daha hızlı zayıflıyor. Bu bölgede manyetik alanı alışılmadık şekilde etkileyen özel bir şeyler oluyor” dedi.‘İletişim kesintilerine yol açabilir’Anomali, Dünya’nın manyetik alanının yüzeye en çok yaklaştığı yerlerden biri. Normalde 650 kilometre yükseklikte olan manyetik alan, bu bölgede yaklaşık 200 kilometreye kadar düşüyor.Bu durum, alçak yörüngedeki uyduların ve uzay araçlarının Güneş’ten gelen yüklü parçacıklara daha fazla maruz kalmasına neden oluyor. Finlay’e göre bu, cihazlarda geçici arızalara, donanım hasarına ve hatta iletişim kesintilerine yol açabiliyor.Neden büyüyor?Araştırmacılar, anomalinin büyümesini ve doğuya doğru kaymasını, Dünya’nın mantosu ile dış çekirdeği arasındaki ‘akış değişimleri’yle açıklıyor. Dış çekirdekte bulunan erimiş demir, elektrik akımları üreterek manyetik alanı oluşturuyor.Ancak Güney Atlantik Anomalisi’nin altındaki bazı bölgelerde bu manyetik akımların yüzeye çıkmak yerine tekrar çekirdeğe döndüğü, yani ters yönde ‘akı yamaları’ oluşturduğu tespit edildi.Finlay, “Bu ters manyetik alan bölgelerinden biri Afrika üzerinde batıya doğru hareket ediyor. Bu da Güney Atlantik Anomalisi’nin daha da zayıflamasına katkıda bulunuyor” dedi.Kanada ve Sibirya’da da değişim varSwarm uydularının verileri, Kanada ve Sibirya üzerindeki güçlü manyetik alan bölgelerinde de değişim yaşandığını ortaya koydu. 2014’ten bu yana Kanada’daki güçlü alan biraz zayıflarken, Sibirya’daki alan belirgin biçimde güçlendi.Araştırmacılar, bu değişimin son yıllarda Dünya’nın kuzey manyetik kutbunun Sibirya yönüne kaymasıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

