Dünyanın 'en gürültülü' şehirleri belli oldu: Türkiye'den hangi il o listeye girdi?
Dünyanın 'en gürültülü' şehirleri belli oldu: Türkiye'den hangi il o listeye girdi?
Dünyanın önde gelen 30 büyük kentindeki gürültü seviyeleri analiz edildi ve en gürültülü 15 şehir açıklandı. Listede İstanbul beşinci sıraya yerleşti.
Dünyanın en gürültülü 15 şehri ortaya çıktı. Türkiye'den bir tek İstanbul listeye girdi. İstanbul dünyanın en gürültülü beşinci şehri oldu. İstanbul beşinci sıraya yerleştiBir seyahat firması dünyanın önde gelen 30 büyük kentindeki gürültü seviyesini analiz etti ve beş faktöre dayalı bir sıralama hazırladı: Kilometrekare başına düşen nüfus, kilometrekare başına düşen turist sayısı, ses kirliliği, trafik yoğunluğu ve gece hayatı.Yapılan sıralamada İstanbul dünyanın en gürültülü 5. şehri oldu. 150 puan üzerinden 102 puan alan İstanbul, özellikle trafiğiyle öne çıktı.İşte en gürültülü 15 şehirNew YorkBarselonaLos AngelesLondraİstanbulYeni DelhiTokyoManilaBombay Sao PauloSeulBangkokParisDublinAmsterdam
i̇stanbul
İstanbul beşinci sıraya yerleşti
Bir seyahat firması dünyanın önde gelen 30 büyük kentindeki gürültü seviyesini analiz etti ve beş faktöre dayalı bir sıralama hazırladı: Kilometrekare başına düşen nüfus, kilometrekare başına düşen turist sayısı, ses kirliliği, trafik yoğunluğu ve gece hayatı.
Yapılan sıralamada İstanbul dünyanın en gürültülü 5. şehri oldu. 150 puan üzerinden 102 puan alan İstanbul, özellikle trafiğiyle öne çıktı.
İşte en gürültülü 15 şehir
New York
Barselona
Los Angeles
Londra
İstanbul
Yeni Delhi
Tokyo
Manila
Bombay
Sao Paulo
Seul
Bangkok
Paris
Dublin
Amsterdam