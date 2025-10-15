https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/chp-lideri-ozel-iktidarimizda-takibe-dusmus-butun-kredi-kartlarinin-faizini-silecegiz-1100218658.html

CHP lideri Özel: İktidarımızda takibe düşmüş bütün kredi kartlarının faizini sileceğiz

CHP lideri Özel: İktidarımızda takibe düşmüş bütün kredi kartlarının faizini sileceğiz

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği buluşmada Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslendi. Bankaları eleştiren Özel, iktidara geldiği ilk 100 gün... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T21:20+0300

2025-10-15T21:20+0300

2025-10-15T21:20+0300

poli̇ti̇ka

chp

kredi

kredi kartı

kredi kartı limiti

kredi derecelendirme kuruluşu

kredi borcu

kredi notu

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0a/1096119257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac9e61be6431a84ca91b9f50a875fbcf.jpg

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka kredi kartı borçlarının faizini silme vaadinde bulundu.Bankaların faiz oranlarına değinen Özel, “Kredi kartıyla kredi kartını kapatan, nakit avans kullanan insanlardan yüzde 95 faiz alınıyor. Resmi faiz oranı yüzde 40. Zengin parasını bankaya koyuyor, yüzde 15 stopaj ödüyor ama yoksul kredi kartı borcuna yüzde 95 faiz ödüyor” dedi.Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ilk 100 günü içinde takibe düşmüş tüm kredi kartı borçlarının faizini sileceğiz, ana paralarını da böleceğiz'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/kredi-karti-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-bugun-sona-eriyor-1100077967.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, kredi, kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu, kredi borcu, kredi notu, özgür özel