CHP lideri Özel: İktidarımızda takibe düşmüş bütün kredi kartlarının faizini sileceğiz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği buluşmada Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslendi. Bankaları eleştiren Özel, iktidara geldiği ilk 100 gün... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
poli̇ti̇ka
chp
kredi
kredi kartı
kredi kartı limiti
kredi derecelendirme kuruluşu
kredi borcu
kredi notu
özgür özel
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka kredi kartı borçlarının faizini silme vaadinde bulundu.Bankaların faiz oranlarına değinen Özel, “Kredi kartıyla kredi kartını kapatan, nakit avans kullanan insanlardan yüzde 95 faiz alınıyor. Resmi faiz oranı yüzde 40. Zengin parasını bankaya koyuyor, yüzde 15 stopaj ödüyor ama yoksul kredi kartı borcuna yüzde 95 faiz ödüyor” dedi.Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ilk 100 günü içinde takibe düşmüş tüm kredi kartı borçlarının faizini sileceğiz, ana paralarını da böleceğiz'' açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği buluşmada Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslendi. Bankaları eleştiren Özel, iktidara geldiği ilk 100 gün içinde kredi kartı faizlerini sileceğini açıkladı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka kredi kartı borçlarının faizini silme vaadinde bulundu.
Bankaların faiz oranlarına değinen Özel, “Kredi kartıyla kredi kartını kapatan, nakit avans kullanan insanlardan yüzde 95 faiz alınıyor. Resmi faiz oranı yüzde 40. Zengin parasını bankaya koyuyor, yüzde 15 stopaj ödüyor ama yoksul kredi kartı borcuna yüzde 95 faiz ödüyor” dedi.
Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ilk 100 günü içinde takibe düşmüş tüm kredi kartı borçlarının faizini sileceğiz, ana paralarını da böleceğiz'' açıklamasında bulundu.