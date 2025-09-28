Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/mit-deas-baglantili-aileyi-cokertti-14-supheli-etkisiz-hale-getirildi-1099740296.html
MİT, DEAŞ bağlantılı aileyi çökertti: 14 şüpheli etkisiz hale getirildi
MİT, DEAŞ bağlantılı aileyi çökertti: 14 şüpheli etkisiz hale getirildi
DEAŞ ideolojisini benimseyen 14 kişilik aile, Binali Aslan’ı öldürüp aracını gasp ettikten sonra Suriye’ye geçti. MİT ve güvenlik birimlerinin İdlib-Atme’de... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü ideolojisini benimseyen 14 kişilik aile etkisiz hale gerildi.Binali Aslan isimli kişinin aracını gasp ederek kendisini öldürdükten sonra Suriye’ye geçiş yaptığı tespit edilen şüpheliler yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin İdlib-Atme bölgesinde kaldıkları adreste bulundu.Suriye İç Güvenlik Servisi'yle birlikte düzenlenen operasyonda, teslim ol çağrılarına silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada şüphelilerden 8’i öldürüldü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildi. Sağ yakalananların Türkiye’ye iade edildiği bildirildi.Öte yandan gasp edilen aracın güzergahında yapılan aramalarda, Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü’nde Binali Aslan’ın cansız bedeni, ormanlık alanda toprağa gömülü şekilde bulundu.Ailenin olay öncesinde Ankara’da M.A. ve N.S. isimli şahısların evinde konakladıkları tespit edilirken, bu kişiler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
MİT, DEAŞ bağlantılı aileyi çökertti: 14 şüpheli etkisiz hale getirildi

19:58 28.09.2025
DEAŞ ideolojisini benimseyen 14 kişilik aile, Binali Aslan’ı öldürüp aracını gasp ettikten sonra Suriye’ye geçti. MİT ve güvenlik birimlerinin İdlib-Atme’de düzenlediği operasyonda 8 şüpheli öldürüldü, 6’sı sağ ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü ideolojisini benimseyen 14 kişilik aile etkisiz hale gerildi.
Binali Aslan isimli kişinin aracını gasp ederek kendisini öldürdükten sonra Suriye’ye geçiş yaptığı tespit edilen şüpheliler yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin İdlib-Atme bölgesinde kaldıkları adreste bulundu.
Suriye İç Güvenlik Servisi'yle birlikte düzenlenen operasyonda, teslim ol çağrılarına silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada şüphelilerden 8’i öldürüldü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildi. Sağ yakalananların Türkiye’ye iade edildiği bildirildi.
Öte yandan gasp edilen aracın güzergahında yapılan aramalarda, Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü’nde Binali Aslan’ın cansız bedeni, ormanlık alanda toprağa gömülü şekilde bulundu.
Ailenin olay öncesinde Ankara’da M.A. ve N.S. isimli şahısların evinde konakladıkları tespit edilirken, bu kişiler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
