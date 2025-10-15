Türkiye
Bakanlıktan açıklama geldi: Hız sınırındaki yüzde 10'luk tolerans kalkıyor mu?
Bakanlıktan açıklama geldi: Hız sınırındaki yüzde 10'luk tolerans kalkıyor mu?
İçişleri Bakanlığı TBMM'ye bu hafta sunulacak trafik cezalarında kapsamlı değişikliklere gidilmesi hakkındaki düzenlemeyle ilgili iddialarına yönelik... 15.10.2025
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik cezalarındaki değişikliklerle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
16:42 15.10.2025
© AAAnkara trafik
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© AA
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı TBMM'ye bu hafta sunulacak trafik cezalarında kapsamlı değişikliklere gidilmesi hakkındaki düzenlemeyle ilgili iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Bakanlık 'Yüzde 10'luk tolerans payının' kaldırıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik cezalarındaki değişikliklerle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği” şeklindeki haber ve iddialar GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır. Bu kapsamda; Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması DEVAM ETMEKTEDİR❗️ Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

