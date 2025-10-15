https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/bakan-bayraktar-rusya-ile-olan-enerji-ortakligimiz-gelismeye-devam-ediyor-1100220941.html

Bakan Bayraktar: Rusya ile olan enerji ortaklığımız gelişmeye devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Rusya ile olan enerji ortaklığının, karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte... 15.10.2025

BRusya Enerji Haftası kapsamında Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüşme gereçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar görüşmenin vermli geçtiğini belirtti.Sosyal medyadan görüşmeye dair bilgilendirme yapan Bakan, "Görüşmemizde mevcut projelerin ilerleyişini ele alırken, özellikle nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarında yeni iş birliği fırsatlarını da kapsamlı şekilde değerlendirdik" dedi.Bakan Bayraktar açıklamasında "Rusya ile olan enerji ortaklığımız, karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte şekillendirme iradesi üzerine kurulu biçimde gelişmeye devam ediyor" ifadesini de kullandı. Ayrıca Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda şunları ifade etti:

