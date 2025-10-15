https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/bakan-bayraktar-rusya-ile-olan-enerji-ortakligimiz-gelismeye-devam-ediyor-1100220941.html
Bakan Bayraktar: Rusya ile olan enerji ortaklığımız gelişmeye devam ediyor
Bakan Bayraktar: Rusya ile olan enerji ortaklığımız gelişmeye devam ediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Rusya ile olan enerji ortaklığının, karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte... 15.10.2025
BRusya Enerji Haftası kapsamında Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüşme gereçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar görüşmenin vermli geçtiğini belirtti.Sosyal medyadan görüşmeye dair bilgilendirme yapan Bakan, "Görüşmemizde mevcut projelerin ilerleyişini ele alırken, özellikle nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarında yeni iş birliği fırsatlarını da kapsamlı şekilde değerlendirdik" dedi.Bakan Bayraktar açıklamasında "Rusya ile olan enerji ortaklığımız, karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte şekillendirme iradesi üzerine kurulu biçimde gelişmeye devam ediyor" ifadesini de kullandı. Ayrıca Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda şunları ifade etti:
rusya
Küresel enerji piyasalarının belirsizliklerle yeniden şekillendiği bir dönemde, Moskova’daki Rusya Enerji Haftası’nda Türkiye’nin vizyonunu ortaya koyduk. Güvenilir ve uygun maliyetli enerjiye erişimin kritik hâle geldiği bu ortamda Türkiye, “Türk Yolu” adını verdiğimiz özgün stratejisiyle öne çıkıyor. Bu stratejiyle, hiçbir enerji kaynağını dışlamadan piyasa dinamiklerine uyum sağlayan, enerji güvenliğini koruyan, dönüşümü hızlandıran ve bölgesel istikrara yön veren örnek bir model inşa ediyoruz.