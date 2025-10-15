https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/bahcelinin-cemevi-cikisi-sonrasinda-aleviler-icin-kapsamli-duzenleme-gundemde-1100202987.html
Bahçeli'nin Cemevi çıkışı sonrasında Aleviler için kapsamlı düzenleme gündemde
Bahçeli’nin Cemevi çıkışı sonrasında Aleviler için kapsamlı düzenleme gündemde
Bahçeli'nin bu çağrısı sonrasından bir süredir Ankara kulislerinden konuşulan "Alevi açılımı" yeniden gündeme geldi. Sputnik'in edindiği bilgiye göre kısa süre önce Alevi vatandaşlara yönelik bazı düzenlemelere ilişkin hazırlık yapılmıştı.Milli Birlik ve Beraberlik ÇalışmasıCumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek ile gazeteci Mehmet Çek tarafından hazırlanan 20 sayfalık "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" raporu kulislerde görüşülüyordu.Hazırlanan bu raporda şu öneriler gündeme gelmişti:
Bahçeli’nin Cemevi çıkışı sonrasında Aleviler için kapsamlı düzenleme gündemde
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cemevleri için "İbadethane olması yolunda engeller kaldırılmalı" çağrısı üzerine Alevilere yönelik yeni düzenlemeler gündeme geldi. Sputnik’in edindiği bilgiye Cemevlerinin yanı sıra düzenlemede Alevilere yönelik hakların iyileştirilmesi de öngörülüyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında cemevlerine ilişkin çağrı yaparak “Cami ne kadar bizimse Cemevi de bizimdir. Cem de bizim, semah da bizim, imanın ve İslam’ın mükellefiyetleri de bizimdir. Tabulara sığınmanın, suni gerginlikleri ve korkuları diri tutmanın, insan ve inanç haklarına kapalı durmanın hiçbir sonu ve sonucu yoktur. Geldiğimiz bu aşamada diyeceğim şudur: Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Bahçeli’nin bu çağrısı sonrasından bir süredir Ankara kulislerinden konuşulan “Alevi açılımı” yeniden gündeme geldi. Sputnik’in edindiği bilgiye göre kısa süre önce Alevi vatandaşlara yönelik bazı düzenlemelere ilişkin hazırlık yapılmıştı.
Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması
Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek ile gazeteci Mehmet Çek tarafından hazırlanan 20 sayfalık “Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması” raporu kulislerde görüşülüyordu.
Hazırlanan bu raporda şu öneriler gündeme gelmişti:
Kamuda Ayrımcılıkla Mücadele: Kamu kurumlarında ayrımcılığın önlenmesi.
Eğitim: Müfredata Alevi inanç ve geleneklerine saygılı içerik eklenmesi.
İbadethane Statüsü: Cemevlerinin ibadethane/inanç merkezi sayılması.
Kurumsal Yapı: “Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı” adıyla Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özerk bir başkanlık kurulması.
Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı: 7 üyeli, özerk bütçeli, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı.
İbadethane Statüsü: 3194 sayılı İmar Kanunu’na “cemevi” eklenmesi.
Personel Ataması: 2.105 cemevi önderi/görevlisinin rıza esaslı atanması.
Mülkiyet ve Enerji: Hazine taşınmazlarının tahsisi, elektrik giderlerinin sınır/kWh modeliyle karşılanması.
Mevzuat Eşitlemesi: LPG, Elektrik, Kadastro, Orman, Köy Kanunu, Diyanet Kanunu’na cemevlerinin eklenmesi.
Ayrımcılıkla Mücadele Yasası: Nefret suçlarında caydırıcı yaptırımlar.
Eğitim: Müfredatta Alevilik-Bektaşilik, ilahiyatlarda zorunlu ders, kamu görevlilerine hizmet içi eğitim.
Toplumsal Hafıza: Aşure Günü’nün resmî tatil ilan edilmesi, Madımak Oteli’nin İnsan Hakları Müzesi’ne dönüştürülmesi.