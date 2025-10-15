https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/bahcelinin-cemevi-cikisi-sonrasinda-aleviler-icin-kapsamli-duzenleme-gundemde-1100202987.html

Bahçeli’nin Cemevi çıkışı sonrasında Aleviler için kapsamlı düzenleme gündemde

Bahçeli’nin Cemevi çıkışı sonrasında Aleviler için kapsamlı düzenleme gündemde

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cemevleri için "İbadethane olması yolunda engeller kaldırılmalı" çağrısı üzerine Alevilere yönelik yeni düzenlemeler... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T13:55+0300

2025-10-15T13:55+0300

2025-10-15T13:55+0300

türki̇ye

türkiye

ankara

cumhurbaşkanlığı

mhp

cemevi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/08/1059671645_27:0:3186:1777_1920x0_80_0_0_90a91c99d85021dca459d4e289ba70fb.jpg

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında cemevlerine ilişkin çağrı yaparak “Cami ne kadar bizimse Cemevi de bizimdir. Cem de bizim, semah da bizim, imanın ve İslam’ın mükellefiyetleri de bizimdir. Tabulara sığınmanın, suni gerginlikleri ve korkuları diri tutmanın, insan ve inanç haklarına kapalı durmanın hiçbir sonu ve sonucu yoktur. Geldiğimiz bu aşamada diyeceğim şudur: Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir” ifadelerini kullandı.Bahçeli’nin bu çağrısı sonrasından bir süredir Ankara kulislerinden konuşulan “Alevi açılımı” yeniden gündeme geldi. Sputnik’in edindiği bilgiye göre kısa süre önce Alevi vatandaşlara yönelik bazı düzenlemelere ilişkin hazırlık yapılmıştı.Milli Birlik ve Beraberlik ÇalışmasıCumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek ile gazeteci Mehmet Çek tarafından hazırlanan 20 sayfalık “Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması” raporu kulislerde görüşülüyordu.Hazırlanan bu raporda şu öneriler gündeme gelmişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-hem-aleviyiz-hem-sunni-hepsinden-once-musluman-turk-milletiyiz-1100167852.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

cemevi, cemevlerinin ibadethane statüsü, alevi açılımı, devlet bahçeli cemevi açıklaması, mhp cemevi çıkışı, alevilere yönelik düzenleme, alevi-bektaşi kültür başkanlığı, alevi hakları, ankara kulisleri