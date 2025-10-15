https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/aksarayda-karbonmonoksit-faciasi-anne-ve-bir-yasindaki-bebegi-hayatini-kaybetti-1100197160.html

Aksaray'da karbonmonoksit faciası: Anne ve bir yaşındaki bebeği hayatını kaybetti

Aksaray'da karbonmonoksit faciası: Anne ve bir yaşındaki bebeği hayatını kaybetti

Aksaray'da kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazı anne ve bir yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu. 15.10.2025

Tadilat gören evlerinde üşümemek için kombiyi çalıştırıp yatan 21 yaşındaki anne ve bir yaşındaki oğlu kombi bacasından sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti. Oğlu üşümesin diye yaktıAksaray Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında yaşayan 21 yaşındaki anne Meryem Ölmez, akşam 1 yaşındaki oğlu Halil İbrahim'in üşümemesi için, tadilat gören evlerindeki doğal gazla çalışan kombiyi çalıştırıp yattı.Yakınları ulaşamayınca ortaya çıktıUzun süre anne ile oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.Kombi bacasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen anne ve oğlunun cesetleri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

