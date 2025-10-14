Ünlü şarkıcı Güllü'nün Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu

Türkiye
14.10.2025
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün kesin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda Güllü adıyla tanınan Güllü Tut'un ölümünün, genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Zehirlenme belirtisine rastlanmadıŞarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun kati raporu tamamlandı. Raporda, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşmeyle oluşması mümkün çok sayıda travmatik emareye rastlandığı belirtilirken, kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edilen Tut'un zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı vurgulandı. Raporda, ölümünün, genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi. Hazırlanan mütalaa, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
15:21 14.10.2025
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün kesin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda Güllü adıyla tanınan Güllü Tut'un ölümünün, genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.

Zehirlenme belirtisine rastlanmadı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun kati raporu tamamlandı. Raporda, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşmeyle oluşması mümkün çok sayıda travmatik emareye rastlandığı belirtilirken, kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edilen Tut'un zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı vurgulandı. Raporda, ölümünün, genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.
Hazırlanan mütalaa, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
