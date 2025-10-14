https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/unlu-sarkici-gullunun-adli-tip-kurumu-raporu-tamamlandi-olum-nedeni-belli-oldu-1100176570.html
Ünlü şarkıcı Güllü'nün Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu
Ünlü şarkıcı Güllü'nün Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda ünlü ismin ölüm nedeni de açıklandı. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T15:21+0300
2025-10-14T15:21+0300
2025-10-14T15:21+0300
yaşam
adli tıp kurumu
güllü
şarkıcı güllü
ölüm nedenleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099717905_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7721299e0347ac3fb505cc9d3667f55.jpg
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün kesin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda Güllü adıyla tanınan Güllü Tut'un ölümünün, genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Zehirlenme belirtisine rastlanmadıŞarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun kati raporu tamamlandı. Raporda, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşmeyle oluşması mümkün çok sayıda travmatik emareye rastlandığı belirtilirken, kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edilen Tut'un zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı vurgulandı. Raporda, ölümünün, genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi. Hazırlanan mütalaa, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/gullunun-cocuklarinin-ifadeleri-ortaya-cikti-alkol-aldiginda-normalden-hizli-yurur-dengesini-1099960370.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099717905_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_99718b2f007689e768409745dd1c2ee5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güllü ölüm nedeni, güllü neden öldü, güllü otopsi raporu, güllü zehirlendi mi,
güllü ölüm nedeni, güllü neden öldü, güllü otopsi raporu, güllü zehirlendi mi,
Ünlü şarkıcı Güllü'nün Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu
Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda ünlü ismin ölüm nedeni de açıklandı.
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün kesin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda Güllü adıyla tanınan Güllü Tut'un ölümünün, genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.
Zehirlenme belirtisine rastlanmadı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun kati raporu tamamlandı. Raporda, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşmeyle oluşması mümkün çok sayıda travmatik emareye rastlandığı belirtilirken, kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edilen Tut'un zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı vurgulandı. Raporda, ölümünün, genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.
Hazırlanan mütalaa, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.