Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzin indirimi için tarih verildi

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira indirim yapılması... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim kapıda. Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 liralık indirim yapılması bekleniyor.Bu indirimle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzinin litre fiyatı yeniden 51-52 TL bandına gerileyecek.Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesindeKüresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, arz ve talep dengesine yönelik haber akışlarıyla Mayıs 2025’ten bu yana en düşük seviyesine indi. Dün 61.3 dolara kadar gerileyen Brent petrol, bugün sabah saatlerinde yüzde 0.1 artışla 62.1 dolar seviyesinde işlem görüyor.Yeni indirimle birlikte benzinin litre fiyatı şehir şehir şöyle olacak:Güncel akaryakıt fiyatları (15 Ekim 2025)İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir

