Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/afganistanda-ilk-dna-test-laboratuvari-acildi-1100188236.html
Afganistan'da ilk DNA test laboratuvarı açıldı
Afganistan'da ilk DNA test laboratuvarı açıldı
Sputnik Türkiye
Afganistan'da ilk kez DNA test laboratuvarı açıldı. Tanınmayan cesetlerin kimliklerinin tespit edilebileceği açıklandı. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T00:55+0300
2025-10-15T00:55+0300
dünya
kabil
mali
afganistan
dna
dna testi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096589438_0:44:2651:1535_1920x0_80_0_0_a5f81ecddbd9c94eed9528194268fa5e.png
Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin ilk DNA test laboratuvarının açıldığını duyurdu.Afganistan Halk Sağlığı Bakanı Nur Celal Celali, etkinlik dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bugün açılışını yaptığımız Kabil'deki DNA test laboratuvarı, devletin adli tıp kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecek." dedi.Yeni laboratuvar sayesinde dış özellikleriyle tanınmayan cesetlerin kimliklerinin çok daha kolay tespit edilebileceğini sözlerine ekledi.Sağlık Hizmetleri Bakan Yardımcısı Abdul Veli Hakkani, bakanlığın ülke genelinde benzer laboratuvarlardan oluşan bir ağ kurmayı ve bunların geliştirilmesi için gerekli tüm teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlamayı planladığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/trump-si-ile-aramiz-iyi-bazen-geriliyoruz-1100187579.html
kabil
mali
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096589438_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_1e2c2da04943e144d680066225a65505.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kabil, mali, afganistan, dna, dna testi
kabil, mali, afganistan, dna, dna testi

Afganistan'da ilk DNA test laboratuvarı açıldı

00:55 15.10.2025
© Fotoğraf67 çocuğun sperm donörü oldu: 10 çocuk kansere yakalandı
67 çocuğun sperm donörü oldu: 10 çocuk kansere yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Afganistan'da ilk kez DNA test laboratuvarı açıldı. Tanınmayan cesetlerin kimliklerinin tespit edilebileceği açıklandı.
Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin ilk DNA test laboratuvarının açıldığını duyurdu.
Afganistan Halk Sağlığı Bakanı Nur Celal Celali, etkinlik dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bugün açılışını yaptığımız Kabil'deki DNA test laboratuvarı, devletin adli tıp kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecek." dedi.
Yeni laboratuvar sayesinde dış özellikleriyle tanınmayan cesetlerin kimliklerinin çok daha kolay tespit edilebileceğini sözlerine ekledi.
Sağlık Hizmetleri Bakan Yardımcısı Abdul Veli Hakkani, bakanlığın ülke genelinde benzer laboratuvarlardan oluşan bir ağ kurmayı ve bunların geliştirilmesi için gerekli tüm teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlamayı planladığını söyledi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
DÜNYA
Trump: Şi ile aramız iyi, bazen geriliyoruz
Dün, 23:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала