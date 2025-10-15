https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/afganistanda-ilk-dna-test-laboratuvari-acildi-1100188236.html

Afganistan'da ilk DNA test laboratuvarı açıldı

Afganistan'da ilk DNA test laboratuvarı açıldı

Sputnik Türkiye

Afganistan'da ilk kez DNA test laboratuvarı açıldı. Tanınmayan cesetlerin kimliklerinin tespit edilebileceği açıklandı. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T00:55+0300

2025-10-15T00:55+0300

2025-10-15T00:55+0300

dünya

kabil

mali

afganistan

dna

dna testi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096589438_0:44:2651:1535_1920x0_80_0_0_a5f81ecddbd9c94eed9528194268fa5e.png

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin ilk DNA test laboratuvarının açıldığını duyurdu.Afganistan Halk Sağlığı Bakanı Nur Celal Celali, etkinlik dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bugün açılışını yaptığımız Kabil'deki DNA test laboratuvarı, devletin adli tıp kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecek." dedi.Yeni laboratuvar sayesinde dış özellikleriyle tanınmayan cesetlerin kimliklerinin çok daha kolay tespit edilebileceğini sözlerine ekledi.Sağlık Hizmetleri Bakan Yardımcısı Abdul Veli Hakkani, bakanlığın ülke genelinde benzer laboratuvarlardan oluşan bir ağ kurmayı ve bunların geliştirilmesi için gerekli tüm teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlamayı planladığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/trump-si-ile-aramiz-iyi-bazen-geriliyoruz-1100187579.html

kabil

mali

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kabil, mali, afganistan, dna, dna testi