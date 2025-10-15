https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/afganistanda-ilk-dna-test-laboratuvari-acildi-1100188236.html
Afganistan'da ilk DNA test laboratuvarı açıldı
Afganistan'da ilk kez DNA test laboratuvarı açıldı. Tanınmayan cesetlerin kimliklerinin tespit edilebileceği açıklandı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096589438_0:44:2651:1535_1920x0_80_0_0_a5f81ecddbd9c94eed9528194268fa5e.png
Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin ilk DNA test laboratuvarının açıldığını duyurdu.Afganistan Halk Sağlığı Bakanı Nur Celal Celali, etkinlik dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bugün açılışını yaptığımız Kabil'deki DNA test laboratuvarı, devletin adli tıp kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecek." dedi.Yeni laboratuvar sayesinde dış özellikleriyle tanınmayan cesetlerin kimliklerinin çok daha kolay tespit edilebileceğini sözlerine ekledi.Sağlık Hizmetleri Bakan Yardımcısı Abdul Veli Hakkani, bakanlığın ülke genelinde benzer laboratuvarlardan oluşan bir ağ kurmayı ve bunların geliştirilmesi için gerekli tüm teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlamayı planladığını söyledi.
