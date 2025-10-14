Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, ABB Başkanı Yavaş'la bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özel, ABB Başkanı Yavaş'la bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le Meclis’te bir araya geldi. Özel... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, Meclis’teki makamında ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le görüştü.Görüşmede Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik konser soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Yavaş’ın Ankaralıların gurur duyduğu bir başkan olduğunu belirterek, “Tüm incelemeler yapıldı, ifade bile almaya gerek görmediler. Umuyoruz soruşturmaya gerek duyulmaz” dedi.ABB Başkanı Yavaş ise “35 dosyayla ilgili kanun yoluna başvurulması için dilekçemizi verdik” açıklamasını yaptı. 29 Ekim kutlamalarına ilişkin olarak da “Milli bayramlarımızı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
chp, mansur yavaş, özgür özel, tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm meclis başkanlığı
chp, mansur yavaş, özgür özel, tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm meclis başkanlığı

CHP Genel Başkanı Özel, ABB Başkanı Yavaş'la bir araya geldi

18:10 14.10.2025 (güncellendi: 18:11 14.10.2025)
© AA / CHP
Mansur Yavaş ve Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
© AA / CHP
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le Meclis’te bir araya geldi. Özel, konser soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Özgür Özel, Meclis’teki makamında ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le görüştü.
Görüşmede Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik konser soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Yavaş’ın Ankaralıların gurur duyduğu bir başkan olduğunu belirterek, “Tüm incelemeler yapıldı, ifade bile almaya gerek görmediler. Umuyoruz soruşturmaya gerek duyulmaz” dedi.
ABB Başkanı Yavaş ise “35 dosyayla ilgili kanun yoluna başvurulması için dilekçemizi verdik” açıklamasını yaptı. 29 Ekim kutlamalarına ilişkin olarak da “Milli bayramlarımızı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
