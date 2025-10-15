https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/abd-venezuella-aciklarinda-bir-tekneyi-vurdu-6-olu-1100201938.html

ABD, Venezüella açıklarında bir tekneyi vurdu: 6 ölü

ABD, Venezüella açıklarında bir tekneyi vurdu: 6 ölü

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 'uluslararası sularda' gerçekleştirilen bir operasyonda 'uyuşturucu taşıdığı' iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlediğini, 6... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T13:32+0300

2025-10-15T13:32+0300

2025-10-15T13:32+0300

dünya

abd

venezüella

karayipler

pentagon

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

pete hegseth

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100201728_0:0:2341:1318_1920x0_80_0_0_77eac3da8c02cef1d5948db47de0b799.png

ABD ordusu, Venezüella açıklarında “uyuşturucu taşıdığı” iddia edilen bir tekneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada operasyonun uluslararası sularda gerçekleştirildiğini belirterek, istihbaratın teknenin “narkoterör ağlarıyla bağlantılı” olduğunu doğruladığını söyledi. Saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaştı.Görüntülerde, hareketsiz haldeki küçük bir teknenin havadan atılan bir mühimmatla vurularak patladığı ve kısa süre sonra alevler içinde kaldığı görülüyor. Bu, Trump yönetimi döneminde Karayipler’de düzenlenen beşinci saldırı oldu.Pentagon, saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı ancak ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth Trump’ın açıklamalarının doğru olduğunu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoyla doğruladı.Geçen hafta Senato’da yapılan oylamada, yönetimin bu tür saldırıları Kongre onayı olmadan düzenlemesini yasaklayan bir karar tasarısı reddedilmişti.Venezüella’dan tepki: 'Gerçekleri savunun'Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, saldırının “ABD’nin uydurduğu yalanlara dayandığını” belirterek, basına çağrıda bulundu:Venezüella, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini "acil" toplantıya çağırmıştı.Şu ana kadar toplamda 27 kişinin öldüğü bildirilen bu operasyonlar, Karayipler’deki ABD askeri varlığının son yıllardaki en yoğun dönemi oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/veneuzelladaki-gerilimi-uzmani-degerlendirdi-karayiplerde-yeni-bir-cephe-acilir-mi--1100080390.html

venezüella

karayipler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezüella, karayipler, pentagon, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, pete hegseth, donald trump