Zirvede imzalanan barış anlaşmasını uzmanı değerlendirdi: Amaç, Filistin'i sadece Gazze ile sınırlandırmak

"Aşırılık, radikalizmden bahsediyor. Ucu açık. Kime göre? Neye göre? Nasıl bir aşırılık, nasıl bir şey olduğu zaman aşırı bir hal alacaktır? Yani bir Filistinli kendi toprağını savunurken aşırı radikal bir örgüt mü oluyor? Ya da radikal bir kişilik mi oluşuyor?

Kendi toprağını, kendi vatanını müdafaa eden insanlar aşırı mı oluyor? Radikal örgüt mü oluyor? Bu arada dediğim gibi aslında ucu açık, Trump'ın başından beri hep ucu açık konuşuyor, net konuşmuyor bu konuda.

İsrail dediğiniz en aşırı İsrail'dir, en radikal onlardır. Şunu söyleyeyim, 28 Aralık 2022 tarihinde Netanyahu'nun hükümetini kurmuştu o dönem. En aşırı sağ hükümeti olarak 48'den bu yana nitelendirilmişti."