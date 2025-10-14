https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/zirvede-imzalanan-baris-anlasmasini-uzmani-degerlendirdi-amac-filistini-sadece-gazze-ile-1100171438.html
Zirvede imzalanan barış anlaşmasını uzmanı değerlendirdi: Amaç, Filistin'i sadece Gazze ile sınırlandırmak
Zirvede imzalanan barış anlaşmasını uzmanı değerlendirdi: Amaç, Filistin'i sadece Gazze ile sınırlandırmak
Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan anlaşmayı değerlendiren Dr. Ali Semin, "Şimdi bu barış planı tamamen Gazze... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde dün düzenlenen Gazze Zirvesi sonrasında burada imzalanan "Trump Barış Anlaşmasının" tam metnini paylaştı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, metni Sputnik'e değerlendirdi. İmzalanan belgeye Trump isminin verilmesini yorumlayan Dr. Semin, "Aslında Trump biliyorsunuz son zamanlarda kendisine böyle dünyadaki liderler gibi her şeyde kendi ismini kullanmaya çalışıyor" diyerek "Bu genel olarak Amerikan başkanlarında var" ifadelerini kullandı.'Barış planı, iki yıldır devam eden soykırımın sonucu' Sürecin başarısı konusunda Dr. Ali Semin, "Burada Trump'ın başlatmış olduğu bir süreç var ve bu sürecin devam edip etmeyeceği aslında konuşuluyor, tartışılıyor. Ben hep şunu ifade ediyorum; kısa vadede başarılı olma ihtimali var ama orta ve uzun vadede 'nasıl başarılı olacak?' O tabii ki tartışma konusudur ama dünkü konuşmalarında daha çok Orta Doğu vurgusu yaptı. Filistin meselesinde iki devletli çözüm olacak demedi. Ateşkes, barış ve Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesi üzerinde çok durdu ve bütün konuşmalarını ve politikalarını bu yönde inşa ettiğini de söylemek gerekiyor" dedi. "Şimdi bu barış planı tamamen Gazze odaklı bir barış planı" diyen Semin şunları kaydetti:'Kendi vatanını savunmak ne zaman aşırıcılık oldu?' Metinde yer alan "Aşırıcılık ve radikalleşmenin her türünü ortadan kaldırma kararlığında birleşmiş bulunuyoruz" ifadelerini yorumlayan Dr. Semin şunları kaydetti:
Zirvede imzalanan barış anlaşmasını uzmanı değerlendirdi: Amaç, Filistin'i sadece Gazze ile sınırlandırmak
14:03 14.10.2025
Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan anlaşmayı değerlendiren Dr. Ali Semin, "Şimdi bu barış planı tamamen Gazze odaklı bir barış planı. Amaç, Filistin'i sadece Gazze ile sınırlandırmak " ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde dün düzenlenen Gazze Zirvesi sonrasında burada imzalanan "Trump Barış Anlaşmasının" tam metnini paylaştı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, metni Sputnik'e değerlendirdi.
İmzalanan belgeye Trump isminin verilmesini yorumlayan Dr. Semin, "Aslında Trump biliyorsunuz son zamanlarda kendisine böyle dünyadaki liderler gibi her şeyde kendi ismini kullanmaya çalışıyor" diyerek "Bu genel olarak Amerikan başkanlarında var" ifadelerini kullandı.
'Barış planı, iki yıldır devam eden soykırımın sonucu'
Sürecin başarısı konusunda Dr. Ali Semin, "Burada Trump'ın başlatmış olduğu bir süreç var ve bu sürecin devam edip etmeyeceği aslında konuşuluyor, tartışılıyor. Ben hep şunu ifade ediyorum; kısa vadede başarılı olma ihtimali var ama orta ve uzun vadede 'nasıl başarılı olacak?' O tabii ki tartışma konusudur ama dünkü konuşmalarında daha çok Orta Doğu vurgusu yaptı. Filistin meselesinde iki devletli çözüm olacak demedi. Ateşkes, barış ve Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesi üzerinde çok durdu ve bütün konuşmalarını ve politikalarını bu yönde inşa ettiğini de söylemek gerekiyor" dedi.
"Şimdi bu barış planı tamamen Gazze odaklı bir barış planı" diyen Semin şunları kaydetti:
"Filistin meselesini ve Filistin'i sadece Gazze ile sınırlandırmak, İsrail'in de işine gelen bir durum, İsrail'in istediği budur; büyük bir Filistin devletinden çok küçük bir Filistin'in olması.
Gazze'yi de öyle göstermeye çalışıyor. Ama sonuç olarak baktığımızda bu barış planının iki yıldır devam eden soykırımın sonucunda ortaya çıkan bir barış planı."
"Benim kastettiğim aslında Batı Şeria'dan ziyade aslında Trump'ın dünyaya vermesi gereken mesaj şu olmalıydı: İki devletin çözüm bu plan doğrultusunda hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmesi gerekiyor. Ama benim de gördüğüm kadarıyla belki de gözümden kaçtı ama hiç iki devletli çözümden bahsetmedi"
'Kendi vatanını savunmak ne zaman aşırıcılık oldu?'
Metinde yer alan "Aşırıcılık ve radikalleşmenin her türünü ortadan kaldırma kararlığında birleşmiş bulunuyoruz" ifadelerini yorumlayan Dr. Semin şunları kaydetti:
"Aşırılık, radikalizmden bahsediyor. Ucu açık. Kime göre? Neye göre? Nasıl bir aşırılık, nasıl bir şey olduğu zaman aşırı bir hal alacaktır? Yani bir Filistinli kendi toprağını savunurken aşırı radikal bir örgüt mü oluyor? Ya da radikal bir kişilik mi oluşuyor?
Kendi toprağını, kendi vatanını müdafaa eden insanlar aşırı mı oluyor? Radikal örgüt mü oluyor? Bu arada dediğim gibi aslında ucu açık, Trump'ın başından beri hep ucu açık konuşuyor, net konuşmuyor bu konuda.
İsrail dediğiniz en aşırı İsrail'dir, en radikal onlardır. Şunu söyleyeyim, 28 Aralık 2022 tarihinde Netanyahu'nun hükümetini kurmuştu o dönem. En aşırı sağ hükümeti olarak 48'den bu yana nitelendirilmişti."